Se acercan las elecciones presidenciales que tendrán lugar el próximo 31 de mayo de 2026 y llegará la hora de la verdad para los candidatos que aspiran a reemplazar a Gustavo Petro, por lo que surgen dudas y predicciones sobre si habrá segunda vuelta.

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(Vea también: “La carta de la espada”: Mhoni vidente habló de elecciones en Colombia y de quién perdería)

Lo anterior, teniendo en cuenta la más reciente encuesta de Invamer que indicó que el candidato Iván Cepeda subió en porcentaje en la intención de voto, llegando al 44,3 %, a 7 puntos de alcanzar el 51 % con el que cualquier candidato debe tener en las votaciones para ganar sin que se programe una segunda cita con las urnas.

En este sentido, en redes sociales circula un pronóstico de la tarotista colombiana Karen Caro, quien suele hacer publicar predicciones teniendo en cuenta el movimiento de barras de radiestesia, las cuales usa para detectar energías y les hace preguntas.

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De esta manera, Caro aseguró que en mayo no se definirá el ganador y todo se definiría entre dos candidatos puntuales, entre los que estaría el aspirante Cepeda del Pacto Histórico.

¿Qué candidatos irán a segunda vuelta según vidente colombiana?

Caro fue más allá y dio los nombres de quienes se enfrentarían en la eventual segunda vuelta y en ese caso pronostica que el abogado Abelardo de la Espriella perdería el pulso por el segundo lugar.

Eso pondría, según la vidente colombiana, a Paloma Valencia del Centro Democrático en la lucha por la casa de Nariño después de mayo, contrario a lo que muestra la mencionada encuesta, la cual pone en la segunda casilla a De la Espriella con el 21,5 %.

Sin embargo, según el método de Caro, finalmente sería Iván Cepeda el elegido como próximo jefe de Estado. Aunque cabe aclarar que se trata de una posibilidad y que los colombianos tendrán la última palabra en la cita con las urnas.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.