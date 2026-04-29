Aunque millones de ciudadanos están habilitados para votar en Colombia, hay un dato que sigue llamando la atención: casi la mitad no acude a las urnas. En otras palabras, 1 de cada 2 colombianos se abstiene de participar en los procesos electorales.

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La tendencia no es nueva. A lo largo de la historia reciente del país, la abstención se ha mantenido como una constante. De hecho, en las elecciones legislativas más recientes, la participación apenas superó el 50 %, lo que confirma que una gran parte del electorado sigue al margen.

Hay momentos en los que el interés ciudadano aumenta. Por ejemplo, en la segunda vuelta presidencial de 2022, la participación alcanzó el 58,17 %, la más alta en 24 años. Sin embargo, incluso en ese escenario, más del 40 % de los colombianos decidió no votar.

El fenómeno tampoco es uniforme en todo el territorio. Mientras departamentos como Santander registran niveles más altos de participación, en regiones como Vaupés o San Andrés la asistencia a las urnas es considerablemente más baja.

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Este panorama deja una conclusión clara: entre menos personas voten, más fácil es que un grupo reducido termine tomando decisiones por toda la población. Por eso, la abstención sigue siendo uno de los grandes retos de la democracia en Colombia.

Ahora bien, no participar no es lo mismo que votar mal o elegir una opción específica. Existe una diferencia importante entre abstenerse, anular el voto y votar en blanco.



Quien decide no votar simplemente se excluye del proceso electoral, y su ausencia no tiene efectos directos en el resultado. En cambio, quien anula el voto comete un error o hace una marcación incorrecta que invalida el tarjetón. En ambos casos, el sistema no interpreta una postura política clara.

El voto en blanco es distinto. Este sí envía un mensaje: el ciudadano participa, pero no respalda a ninguno de los candidatos. Sin embargo, esa carga simbólica no siempre tuvo efectos reales. Durante gran parte del siglo XX, el voto en blanco existía en la ley, pero no tenía consecuencias prácticas. Era una opción reconocida, pero irrelevante en términos de poder, lo que lo mantenía en un segundo plano dentro de la cultura política del país.

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Si sigue indeciso, en Pulzo tenemos un canal dedicado justamente a informar a este porcentaje de la población que aún no está convencido de ir a las urnas. Aquí podrá conocer la actualidad de las campañas electorales, las propuestas de los candidatos y entrevistas con ellos para abordar a fondo cómo pretenden ocupar el poder y cuáles son los caminos que elegirán para desarrollar sus planes de gobierno en caso de ser elegidos.

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