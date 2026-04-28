Las disidencias de las Farc al mando de ‘Iván Mordisco’ reconocieron su responsabilidad en el atentado terrorista ocurrido en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca, que dejó al menos 20 personas muertas y decenas de heridos. El hecho es considerado uno de los ataques más graves contra civiles en lo corrido del año.

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“Como Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo reconocemos ante las comunidades rurales de Colombia, la opinión nacional e internacional que, en el marco de una acción propagandística sobre la vía panamericana que derivó en una confrontación con fuerzas militares en la vereda El Túnel de Cajibío Cauca, se produjo un lamentable incidente que causó la muerte y heridas a civiles, que no tienen ninguna vinculación con la guerra, muchos de ellos humildes campesinos conocidos, que por años vieron transitar y construir patria a las FARC-EP”, dice parte del comunicado difundido por medios de comunicación.

“Es hora de desescalar la confrontación, insistimos en la necesidad y urgencia de buscar modos de solución política que eviten el derramamiento de sangre de más colombianos, por ello, más allá de la instrumentalización política y mediática que se ha emprendido contra este grupo”, agregaron.

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#EnDesarrollo Las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’ reconocieron su responsabilidad en el atentado terrorista que dejó 20 muertos en la vía Panamericana, a la altura de Cajibío, Cauca. pic.twitter.com/hHP7NMQQNM — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 28, 2026

Atentado en Cauca dejó al menos 20 muertos

El ataque se produjo el pasado 25 de abril, cuando un artefacto explosivo impactó vehículos que transitaban por este corredor vial del suroccidente del país, una de las principales rutas de conexión regional. La explosión causó un alto número de víctimas y daños en la vía, además de paralizar la movilidad en la zona.

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Entre las víctimas se encontraban campesinos que participaban en procesos de construcción de paz y una lideresa del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRC), lo que generó especial conmoción en la región. Lamayoría de los fallecidos eran mujeres, lo que profundizó el impacto social del atentado.

El atentado se dio en medio de una escalada de violencia en el Cauca y otras regiones, en un año marcado por tensiones de seguridad y el desarrollo del calendario electoral. De acuerdo con reportes recientes, el país ha registrado un aumento en hechos violentos, incluyendo masacres y ataques contra la población civil.

Tras el ataque, autoridades locales y nacionales han reiterado llamados a fortalecer la seguridad y avanzar en las investigaciones para dar con los responsables materiales e intelectuales del hecho. Entretanto, las comunidades afectadas exigen justicia y garantías para evitar que hechos como este se repitan.

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