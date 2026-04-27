Después de reunirse con interventores de las EPS por denuncias de pacientes, el nuevo superintendente de Salud, Daniel Quintero, apareció en primera fila durante la alocución presidencial de este lunes 27 de abril.

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro se dirigió al país para mostrar resultados de su Gobierno en materia de salud, motivo por el cual Quintero y el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, hicieron presencia.

En cuanto a los resultados, el mandatario resaltó su gestión. “¿Qué pasó con las EPS? Es una demostración de lo que estamos diciéndole al Congreso y al país. Desde el 2011 y hasta el 2021, las EPS dejaron morir mucha gente en mortalidad prematura, por eso decimos que han matado millones de personas. Las cuentas fueron subiendo hasta 50.000”, dijo el primer mandatario.

“Mire cómo se ha desplomado la tasa de mortalidad. Nosotros cogimos esto alto, pero mire como se ha desplomado. La tasa más baja de la historia desde el 2006 la alcanzamos en 2023, ¿cuál caos de la salud?“, agregó.

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Sin embargo, admitió que durante los últimos años de su Gobierno las cifras no han sido las mejores. “No hemos mantenido la reducción en 2024 y 2025 porque las EPS y los señores del oligopolio de la importación de medicinas están saboteando para que no podamos aprobar la reforma a la salud, cuando ellos son los responsables de este desastre”, dijo Petro al respecto.

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Daniel Quintero se reunió con interventores de las EPS

Después de su primera reunión como superintendente de Salud, el exalcalde de Medellín envió un mensaje a las EPS. “Un mensaje claro a las EPS: esta misma semana deben realizar planes de choque para que los niños y niñas en Colombia reciban sus medicinas y la atención que necesitan de manera inmediata”, dijo Quintero.

De acuerdo con un reporte del encuentro, la Superintendencia recibió denuncias de usuarios y entidades que indican que ciertas EPS estarían solicitando pagos irregulares de entre el 7 % y el 20 % a clínicas y hospitales para priorizar el desembolso de sus deudas.

Un mensaje claro a las EPS: esta misma semana deben realizar planes de choque para que los niños y niñas en Colombia reciban sus medicinas y la atención que necesitan de manera inmediata. pic.twitter.com/sjrTF0JyBQ — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) April 28, 2026

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.