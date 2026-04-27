El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la controversia causada por un presunto atentado contra la senadora Paloma Valencia, asegurando que la información difundida inicialmente no correspondía a un riesgo real.

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A través de un mensaje en su cuenta oficial, el mandatario afirmó que el caso fue malinterpretado y que, según los reportes de inteligencia, no existía un plan concreto en contra de la congresista. En su pronunciamiento, habló de una alerta descartada y cuestionó la versión que circuló públicamente.

“El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes”, escribió el jefe de Estado, al explicar que la situación se originó por un conflicto entre particulares relacionado con una deuda. Según detalló, una de las personas involucradas señaló a otra como responsable de un supuesto ataque que en realidad no tenía sustento.

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El presidente también indicó que esta información ya había sido comunicada previamente a la senadora, pero que aun así se difundió una versión distinta en redes sociales. Este punto abrió un debate sobre la forma en que se manejó la información de seguridad.

La polémica creció rápidamente en el ámbito político, donde distintos sectores reaccionaron frente a las versiones contradictorias. Mientras algunos pidieron mayor claridad en los reportes oficiales, otros insistieron en la necesidad de manejar con cautela este tipo de alertas.

La candidata Paloma Valencia no contó lo que se le informó por parte de la inteligencia del atentado contra ella. El atentado no era cierto, es una pelea entre delincuentes, uno con una deuda, acusa al otro, el acreedor, del atentado sin que sea real. Esto se le dijo a la… https://t.co/fcuHWYmIwo — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 28, 2026

¿Qué dijo el Ministerio de Defensa sobre posible atentado contra Paloma Valencia?

Desde el Ministerio de Defensa se respaldó la versión entregada por el presidente, señalando que las labores de inteligencia permitieron descartar cualquier amenaza real contra Paloma Valencia.

De acuerdo con la entidad, no se encontró evidencia que vinculara el supuesto atentado con estructuras armadas como la denominada Estructura 42 de las antiguas FARC, ni con un individuo conocido con el alias de “Buche de Tula”, quien cuenta con antecedentes en delincuencia común.

Las autoridades precisaron que el origen de la alerta estaría relacionado con un conflicto entre particulares, lo que coincide con la explicación entregada por el mandatario. En ese sentido, insistieron en que no existía un riesgo concreto para la integridad de la congresista.

Por ahora, el caso deja sobre la mesa la importancia de verificar la información antes de su difusión, especialmente cuando se trata de temas sensibles que involucran la seguridad de figuras públicas y pueden causar preocupación en la ciudadanía.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.