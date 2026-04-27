El presidente Gustavo Petro afirmó que en el país “no hay un caos de seguridad como se anuncia”, durante una alocución en el Consejo de Ministros. El mandatario abordó los recientes hechos de violencia y sostuvo que las cifras de homicidios no evidencian una crisis generalizada, en respuesta a cuestionamientos sobre el orden público en varias regiones.

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Petro centró su intervención en el comportamiento histórico de la tasa de homicidios, indicando que los niveles actuales son comparables con los registrados tras la firma del acuerdo de paz con las Farc. En ese sentido, insistió en que la percepción de inseguridad no coincide con los datos oficiales y pidió analizar la situación con base en cifras y no en interpretaciones alarmistas.

Durante su intervención, el primer mandatario aseguró que “ese promedio que alcanza Santos al final y el de Duque es el mismo que se mantiene en este momento”. Con esta comparación, buscó mostrar continuidad en los indicadores de violencia letal y contrarrestar las críticas que advierten un deterioro en la seguridad durante su administración.

En su análisis, el mandatario atribuyó los recientes hechos violentos a disputas entre organizaciones criminales, especialmente vinculadas al narcotráfico y otras economías ilegales. Según explicó, se trata de conflictos internos entre estructuras mafiosas por el control de actividades como la cocaína y la minería ilegal, lo que, a su juicio, no configura un escenario de inseguridad generalizada.

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#Colombia | El presidente Petro aseguró que no hay un caos de la seguridad de Colombia y que las cifras que maneja su gobierno en esa materia, son las mismas que en los gobiernos de Duque y Santos, y que son los números “más bajo desde mil novecientos noventa y tres”. pic.twitter.com/Q197DQhhHX — La FM (@lafm) April 28, 2026

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Asimismo, Petro reiteró que “no hay un caos de la seguridad, como se anuncia”, y afirmó que los niveles actuales se ubican entre los más bajos en décadas. Señaló incluso que la tasa de homicidios sería la más baja desde 1993, reforzando su postura frente al debate público sobre la situación de seguridad en el país.

El pronunciamiento también incluyó señalamientos contra cabecillas de las disidencias de las Farc, como alias ‘Iván Mordisco’ y ‘Marlon’, a quienes responsabilizó de recientes episodios de violencia. Además, mencionó que la Corte Penal Internacional habría admitido una demanda contra uno de estos líderes, en medio de las acciones del Gobierno frente a estos grupos armados.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.