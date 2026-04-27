En medio de la tormenta política que sacude al Gobierno, el presidente Gustavo Petro sostuvo una reunión clave con Angie Rodríguez, directora del Fondo Adaptación, luego de varios días de silencio frente a las revelaciones que han generado polémica. Según conoció El Tiempo, el encuentro comenzó hacia las 4:15 de la tarde en la Casa de Nariño.

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Aunque el cara a cara estaba previsto para más temprano, ese primer intento fue cancelado y en su lugar se dio un contacto previo a través de un emisario de la funcionaria. En ese espacio se habrían presentado documentos y pruebas relacionadas con las declaraciones que Rodríguez entregó en diferentes entrevistas radiales.

Horas después, la directora del Fondo Adaptación ingresó al palacio presidencial tras un nuevo llamado del mandatario. Lo hizo por un acceso reservado sobre la carrera Séptima, conocido como la “puerta blanca”, un ingreso que suele utilizarse para evitar la exposición ante medios de comunicación.

(Vea también: En el oscuro novelón de la Casa de Nariño, Angie Rodríguez es un personaje secundario)

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El encuentro tiene un peso político significativo, no solo por la cercanía que Rodríguez ha tenido con el presidente, sino por las implicaciones de sus declaraciones. Dentro del Gobierno ya se habla de posibles decisiones frente a su continuidad, que podrían ir desde una renuncia hasta una eventual salida forzada del cargo.

Mientras tanto, en el Ejecutivo se han movido fichas para intentar controlar la crisis. Una de ellas es la expedición de una directriz que limita la participación de ministros y altos funcionarios en medios de comunicación sin autorización previa del presidente.

La orden, firmada por Petro, deja claro que la vocería principal del Gobierno recaerá exclusivamente en él. De esta manera, será el encargado de fijar las posiciones oficiales sobre temas políticos, económicos y sociales, reduciendo la posibilidad de mensajes contradictorios dentro del gabinete.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.