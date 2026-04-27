En un panorama político muy movido en Colombia, Angie Rodríguez prepara un paquete de pruebas para su cita este lunes con Gustavo Petro, en un encuentro que promete sacudir la estructura del poder del país. La actual gerente del Fondo Adaptación acudirá a la Casa de Nariño con evidencias contundentes.

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Semana reveló ese detalle luego de los datos inéditos sobre las explosivas declaraciones de la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Su testimonio ha generado un sismo político a pocas semanas de la primera vuelta presidencial en el territorio nacional.

Rodríguez denunció irregularidades graves en el entorno presidencial. Afirmó que en el palacio opera una presunta red criminal integrada por funcionarios y personas muy cercanas al mandatario.

Según su relato, este grupo estaría ejerciendo una influencia directa sobre las decisiones de Gustavo Petro. Esta situación mantiene al Gobierno en una posición crítica frente a la opinión pública y los entes de control judicial.

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Escándalo en la Casa de Nariño y red criminal según Angie Rodríguez

La funcionaria planteó un panorama sombrío sobre la administración actual. Rodríguez sostiene que el país enfrenta un escenario donde figuras opacas han tomado el control de los hilos del poder para beneficio netamente personal.

La exdirectora afirmó que existe un Gobierno secuestrado por figuras opacas que se disputarían “el poder y el dinero” y que buscan “exprimir” la Presidencia al ver que la continuidad del proyecto político no está asegurada.

Esta percepción de falta de permanencia habría acelerado las presuntas acciones irregulares dentro de la sede gubernamental. Los nombres mencionados por la gerente incluyen a altos cargos con responsabilidades técnicas y administrativas de gran relevancia.

Entre los protagonistas de sus denuncias figuran Carlos Carrillo, director de la Gestión del Riesgo, y José Raúl Moreno, jefe de despacho. También incluyó a la joven activista Juliana Guerrero en el centro de sus acusaciones públicas.

Rodríguez ha sido enfática al declarar que hace responsable a Guerrero de cualquier atentado contra su integridad. La tensión entre ambas ha escalado hasta involucrar denuncias por amenazas y hostigamientos constantes en redes sociales.

El reencuentro entre Gustavo Petro y la exdirectora del Dapre

El presidente Gustavo Petro rompió el silencio y citó formalmente a Angie Rodríguez, según Semana. Ambos volverán a verse cara a cara luego del quiebre de una relación que antes se caracterizaba por la confianza mutua.

La ruptura se profundizó por señalamientos del mandatario que vincularon a la funcionaria con supuestas conductas delictivas. No obstante, Rodríguez sostiene que la fractura venía desde atrás por advertencias que ella misma realizó sobre el entorno presidencial.

Rodríguez recordó que alertó a Petro sobre irregularidades de Juliana Guerrero antes del escándalo de títulos. Al encontrar en la activista una de sus “peores enemigas”, la convivencia interna en palacio se destruyó.

Esta tensión interna agravó el vínculo profesional de una funcionaria que había sido elogiada por su alta eficiencia. Antes de viajar a Venezuela para ver a Delcy Rodríguez, el mandatario llamó a la gerente personalmente.

El objetivo del presidente era conversar sobre las revelaciones que ella hizo ante los medios de comunicación. El pasado jueves fue imposible agendar la cita porque Rodríguez estuvo gran parte del día en el Gaula de Bogotá.

Allí trabajó en la ampliación de su denuncia por amenazas y extorsión hasta altas horas de la noche. En esa diligencia entregó nuevas pruebas sobre los implicados en las presiones económicas de las que ha sido víctima.

La funcionaria acordó entregar su teléfono celular para que los peritos realicen la extracción de las conversaciones. El fin es rastrear los números que le exigieron dinero a cambio de información reservada del Gobierno nacional.

Garantías legales y la búsqueda de transparencia institucional

Finalmente, la reunión se concertó para este lunes 27 de abril de 2026 en la Casa de Nariño. Aunque la hora no se ha confirmado, Semana señaló que es el compromiso prioritario en la agenda del mandatario colombiano.

Rodríguez prepara un paquete de pruebas para demostrar los presuntos engaños que causaron la desconfianza de Petro hacia ella. La gerente busca limpiar su nombre y evidenciar cómo fue manipulada la percepción del jefe de Estado.

Como medida de seguridad, la funcionaria solicitó el acompañamiento de una persona neutral durante la conversación privada. Este testigo funcionará como garante imparcial para ambas partes, aunque su nombre aún no ha sido designado oficialmente.

Rodríguez propuso a uno de sus abogados como opción para vigilar la transparencia del encuentro en palacio. Será la primera vez que se ven desde el consejo de ministros del 9 de febrero en la región de Córdoba.

En aquella reunión por emergencia invernal, la relación ya estaba deteriorada por episodios previos de confrontación. Rodríguez recordó que, en el aeropuerto de Catam, el presidente la acusó públicamente de tener alianzas con grupos paramilitares.

A excepción del mandatario, ninguno de los salpicados en sus declaraciones ha intentado contactarla recientemente. Sin embargo, recibió llamados de Armando Benedetti, ministro del Interior, con quien conversó brevemente sobre la crisis política actual.

Batalla judicial por firmas falsas y desprestigio digital

La Fiscalía y los entes de control se mueven con celeridad ante las acciones interpuestas por la funcionaria. El mismo lunes de la reunión, Rodríguez asistirá a una conciliación con Carlos Carrillo por una denuncia de injuria.

Igualmente, prepara una denuncia por el uso indebido de su firma en documentos oficiales del Estado. Salió a la luz un documento de marzo de 2025 donde ella supuestamente pedía protección para Guerrero ante la UNP.

La exdirectora aseguró en Semana que se trata de una firma falsa utilizada ya en varias ocasiones. Sostiene que una exasesora habría suplantado su rúbrica, caso que ya está en manos de Control Interno Disciplinario.

Rodríguez busca blindarse frente a futuros usos de su identidad sin su consentimiento previo o autorización. Por ello, acudirá a una notaría para dejar constancia de que su firma digital carece de efectos jurídicos vigentes.

Todo esto formaría parte del presunto concierto para delinquir que causó su salida traumática del Dapre. La funcionaria también enfrenta una campaña de desprestigio en plataformas digitales donde se le vincula sentimentalmente con Jorge Tovar.

Ante estos ataques, no descarta acudir a organismos internacionales para denunciar las amenazas contra su vida. Considera que el uso del numeral #LaNoviaDeJorge40 es una táctica de revictimización orquestada por bodegas digitales oficialistas.

Rodríguez se encuentra documentando cada hecho para un posible reporte ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.