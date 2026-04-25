El ambiente político en la Casa de Nariño atraviesa uno de sus momentos más sensibles luego de las denuncias de Angie Rodríguez, gerente del Fondo de Adaptación, donde expuso presuntas irregularidades de parte de funcionarios del presidente Gustavo Petro.

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(Vea también: Le caen a Petro por guardar silencio ante ventilador que prendió Angie Rodríguez)

De acuerdo con Semana, fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que el mandatario mandó a llamar a su exmano derecha para una reunión en el despacho presidencial, luego del impacto político que causaron sus declaraciones, consideradas una de las entrevistas más sensibles del actual Gobierno.

El encuentro está programado para el lunes 27 de abril de 2026, según informó la revista, y marcará la primera reunión directa entre ambos desde el consejo de ministros del 9 de febrero en Córdoba, cuando se profundizó el distanciamiento político entre las partes.

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La reunión tendría como objetivo revisar los señalamientos, aclarar puntos sensibles expuestos en la entrevista y evaluar el estado de las relaciones institucionales. En este sentido, el jefe de Estado le habría solicitado pruebas a Rodríguez sobre sus señalamientos.

¿Cuáles son las denuncias que hizo Angie Rodríguez sobre el gobierno Petro?

En la entrevista concedida a Semana, Angie Rodríguez expuso un conjunto de denuncias relacionadas con presuntas tensiones internas, disputas de poder y manejo irregular de información dentro del Gobierno de Gustavo Petro, además de cuestionamientos sobre decisiones administrativas de alto impacto.

Uno de los señalamientos centrales se refiere a un posible impacto jurídico y fiscal cercano a un billón de pesos, asociado a la gestión de recursos y decisiones internas, situación que incrementó la presión política alrededor del caso.

Rodríguez también describió un ambiente de confrontación interna, con presuntas presiones y movimientos dentro de la administración para influir en decisiones y en su permanencia en el Gobierno, en medio de disputas entre distintos niveles del Ejecutivo.

Dentro de sus declaraciones aparecen Carlos Carrillo, director de la UNGRD, señalado en el contexto de presuntos episodios de seguimiento y tensiones institucionales, y Juliana Guerrero, vinculada a dinámicas de poder dentro del círculo político del Gobierno, según su versión.

La funcionaria también se refirió a un entramado interno de funcionarios involucrados en disputas por el control de entidades y decisiones estratégicas, lo que, según su testimonio, refleja fracturas dentro del equipo de Gobierno.

Además, aseguró que después de sus revelaciones recibió presiones y advertencias, lo que derivó en la radicación de denuncias y en la apertura de investigaciones por parte de las autoridades.

El caso continúa en revisión por organismos de control, mientras el escenario político mantiene atención sobre las implicaciones de los señalamientos y el alcance de las denuncias dentro del Ejecutivo.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.