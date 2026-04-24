Un nuevo hecho de violencia encendió las alarmas en el suroccidente del país durante la noche de este viernes 24 de abril de 2026, luego de que se reportara un atentado con carro bomba en inmediaciones del Batallón de Infantería N.° 8 Agustín Codazzi, ubicado en Palmira, Valle del Cauca.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Empezaron a caer cosas del cielo”: desgarrador relato de testigo del atentado en batallón de Cali)

De acuerdo con los primeros reportes, un fuerte estruendo interrumpió la tranquilidad de la zona, lo que generó pánico entre los habitantes cercanos y movilizó de inmediato a unidades del Ejército y la Policía Nacional.

Información preliminar indica que el artefacto explosivo habría sido detonado en cercanías de la guarnición militar, una de las instalaciones estratégicas de la región.

Lee También

#Atención | Un nuevo atentado terrorista se registró está noche en el #ValledelCauca, con la activación de un carro bomba contra la sede del batallón Agustín Codazzi en el municipio de #Palmira. pic.twitter.com/ICFQmTWCYw — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 25, 2026

#ORDENPÚBLICO El ejército Nacional atribuyó al grupo ‘Jaime Martínez’, perteneciente a las disidencias de las Farc, como la responsable del atentado terrorista perpetrado en las inmediaciones de las instalaciones del Batallón de Ingenieros N.º 3 Coronel Agustín Codazzi. “A esta… — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2026

Aunque aún no existe un balance oficial consolidado, en los primeros minutos tras el ataque no se reportaban personas heridas, mientras las autoridades avanzan en la verificación de daños materiales y posibles afectaciones.

Videos que circulan en redes sociales muestran la dimensión de la explosión y cómo quedaron totalmente destruidos los vehículos que fueron usados para el atentado, que es el segundo que sacude al valle del Cauca en menos de 24 horas.

#Terrorismo | Un carro bomba fué activado está noche en inmediaciones del batallón Agustín Codazzi en el municipio de #Palmira, en el #ValledelCauca. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas pic.twitter.com/ze1l40nMQt — Caracol Radio Cali (@Caracol_Cali) April 25, 2026

Atentado terrorista en Cali contra el cantón Pichincha

Este atentado ocurre en un contexto de creciente tensión en el Valle del Cauca, donde en horas de la mañana se registró otro atentado con explosivos que encendió las alertas de seguridad en Cali, luego de que estallara un bus frente a la sede de la Tercera Brigada del Ejército, ubicada en el batallón Pichincha. Según los primeros reportes, al menos dos cilindros bomba fueron arrojados hacia la instalación militar, aunque no todos lograron detonar.

De acuerdo con información preliminar, uno de los explosivos no estalló dentro de la unidad militar, mientras que otro sí explotó en las inmediaciones, específicamente en un vehículo cercano, lo que provocó un incendio y generó momentos de pánico entre la población.

Las autoridades indicaron que el ataque no dejó víctimas de gravedad, aunque se reportaron personas lesionadas levemente y daños materiales en la zona.

El alcalde Alejandro Eder explicó que los responsables habrían utilizado un vehículo como plataforma para lanzar los explosivos y luego huyeron del lugar, lo que apunta a una acción planificada contra la Fuerza Pública.

De manera preliminar, las autoridades atribuyen el ataque a estructuras disidentes de las antiguas Farc, específicamente al frente Jaime Martínez, que tiene presencia en el suroccidente del país.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.