Las autoridades confirmaron la causa de muerte de Sharol Alexa, menor de 13 años que quedó atrapada durante un incendio registrado en una vivienda de la zona rural de Rionegro, en Santander.

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Dicha situación conmocionó a la comunidad por las circunstancias en las que ocurrió la emergencia. La adolescente se encontraba dentro de la casa cuando las llamas comenzaron a propagarse durante la madrugada.

El dictamen permitió esclarecer las circunstancias de su muerte, mientras continúan las investigaciones para establecer qué originó el incendio que consumió gran parte de la vivienda.

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#Noticia🔴 | Una madrugada que debía transcurrir en tranquilidad terminó convertida en tragedia para una familia campesina en Santander. Una menor de apenas 13 años perdió la vida luego de que un incendio consumiera la vivienda donde descansaba junto a su padre en una zona rural… pic.twitter.com/Jp1I8QNoaa — Canal TRO (@CanalTRO) June 10, 2026

Medicina Legal confirmó de qué murió la adolescente

De acuerdo con la información entregada por Noticias RCN, el cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Bucaramanga para determinar con precisión la causa de la muerte.

Luego de las labores de inspección, los análisis forenses concluyeron que la adolescente perdió la vida por asfixia, luego de la inhalación de humo y gases tóxicos, descartando otras hipótesis que se manejaban en las primeras horas de la investigación.

Investigan posible falla eléctrica como origen del incendio

Mientras se conocían los resultados forenses, las autoridades avanzaron en las pesquisas para establecer qué provocó la conflagración. La principal hipótesis apunta a un incidente relacionado con un cable de energía eléctrica dentro de la vivienda.

El coronel Néstor Arévalo, comandante de la Policía de Santander, indicó que los investigadores trabajan en la reconstrucción de los hechos para determinar las circunstancias exactas en las que comenzó el fuego. La inspección técnica del lugar quedó a cargo de la Sijín, que recopila evidencias y testimonios para esclarecer el caso.

“De acuerdo con la información preliminar recopilada, al parecer, la emergencia se habría ocasionado por un incidente con un cable de energía. Según las verificaciones, la menor se encontraba descansando en una de las habitaciones de la residencia”, aseguró Arévalo.

#Noticia🔴 | Un lamentable hecho se registró en la madrugada del 8 de junio de 2026 en la vereda Balsas Cría, zona rural del municipio de Rionegro, donde una menor de 13 años perdió la vida tras un incendio al interior de una vivienda. Según la Policía Nacional, la emergencia… pic.twitter.com/biBlmZkHNC — Canal TRO (@CanalTRO) June 8, 2026

La tragedia dejó además lesionado al padre de la menor, quien intentó auxiliarla durante la emergencia. El hecho provocó conmoción entre los habitantes de la zona rural de Rionegro, donde familiares y vecinos iniciaron campañas de apoyo para acompañar a la familia en este difícil momento.

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