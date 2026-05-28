Una emergencia severa sacudió el conjunto residencial Bosque Central, ubicado exactamente frente a la clínica Ardila Lule en el municipio de Floridablanca, Santander. Así lo reportó El Tiempo.

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La parte superior de la infraestructura colapsó inesperadamente mientras el equipo de trabajadores fundía una placa de concreto destinada a la zona social. La periodista Melissa Múnera replicó videos del caso desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El desmoronamiento de la estructura sepultó temporalmente a varios obreros que cumplían con sus labores cotidianas de edificación dentro del complejo habitacional.

El siniestro vial y laboral ocurrió hacia la una de la tarde, provocando la movilización inmediata de los diferentes organismos de socorro locales.

Los paramédicos y rescatistas prolongaron las extenuantes labores de evacuación de los afectados por un espacio aproximado de dos horas consecutivas.

Las autoridades decretaron la suspensión total de la obra civil tras la remoción de los escombros que sepultaron a los operarios perjudicados.

El sargento Carlos Portilla, miembro activo del Cuerpo de Bomberos, lideró el operativo de salvamento y el traslado médico hacia los centros asistenciales cercanos.

“Las personas están siendo atendidas en la Ardila Lule, estamos en labor de aislamiento de algunos sectores que puede generar un riesgo. Los trabajadores fueron tres hombres y una mujer. Lo que pudimos evidenciar de la atención, tienen fracturas expuestas, golpes en el cuerpo y traumatismos en el rostro”, aseguró el sargento.

Los reportes médicos indican que el diagnóstico de los damnificados permanece bajo pronóstico reservado debido a la gravedad extrema de sus lesiones físicas.

Esta misma construcción registra incidentes previos de seguridad, como el descolgamiento peligroso de una grúa y otro accidente grave en la zona social.

La firma constructora IC, con sede principal en Bogotá, lidera este cuestionado proyecto inmobiliario que acumula retrasos significativos en sus entregas finales.

Los propietarios denuncian penalmente que la empresa entregó los apartamentos en condiciones precarias de obra negra, exponiendo a los residentes a riesgos constantes.

Hasta la fecha, la compañía constructora mantiene un silencio absoluto y evita emitir explicaciones oficiales sobre las causas del trágico desplome estructural.

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