El presidente Gustavo Petro volvió a agitar las redes sociales tras publicar un mensaje acompañado de un video institucional en el que defendió los resultados económicos y sociales alcanzados durante su administración. “Llenamos de comida las neveras y las cocinas de todos los hogares de Colombia”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial, abriendo de inmediato una intensa discusión digital entre sus seguidores y los sectores críticos de su gestión frente a la realidad financiera del país.

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En la pieza audiovisual, el mandatario argumentó que bajo su gobierno se ha logrado mitigar el hambre y mejorar de forma sustancial las condiciones laborales y salariales de los ciudadanos. “Si una persona puede abrir su nevera y tiene más comida que cuando empezó este gobierno, hemos triunfado. Hoy todos los números, la conversación con la gente nos dice que el hambre ha retrocedido, que gozamos de la tasa de desocupación más baja en todo el siglo”, aseguró Petro, quien además sacó pecho por la reforma laboral indicando que actualmente en Colombia existe “más salario formal, menos jornada de trabajo y salario vital”.

Las imágenes difundidas por la Presidencia expusieron una serie de indicadores sobre empleo, pobreza y salarios que coinciden parcialmente con los datos oficiales emitidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Entre ellos se destaca la tasa de desempleo del 8,8 % registrada para marzo de 2026, una cifra que representa una reducción frente al mismo mes del año anterior y que ubica la desocupación en uno de sus niveles más bajos en lo que va del siglo XXI. En materia de pobreza, las estadísticas del Departamento Nacional de Planeación y el DANE señalan que en 2024 cerca de 1,2 millones de personas salieron de la pobreza monetaria, mientras que en 2025 unas 793.000 personas superaron la pobreza multidimensional. No obstante, las revisiones técnicas no hallaron una cifra oficial consolidada que respalde textualmente la afirmación del video presidencial que asegura que “2,6 millones de colombianos salieron de la pobreza”.

En lo que respecta al salario mínimo, el Ejecutivo ha reiterado que el ingreso mensual básico ya supera los 2 millones de pesos al consolidar el auxilio de transporte y los componentes fijados para este 2026, destacando además un avance del “100 %” en recargos y jornada nocturna gracias a los cambios aprobados por el Congreso. Ante la publicación, las respuestas en internet mostraron una profunda polarización con comentarios que cuestionaron fuertemente al entorno del Gobierno, mientras que otros sectores defendieron la gestión expresando que “no podemos volver a la época donde la desigualdad económica y la violencia era la norma” o pidiendo “que siga el gobierno del cambio”.

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