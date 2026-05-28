Una investigación publicada por La Silla Vacía reveló nuevos detalles sobre el crecimiento patrimonial de Vanessa Cortés Carmona, la mujer que, según múltiples fuentes citadas por ese medio, sería la actual pareja sentimental del presidente Gustavo Petro.

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Uno de los puntos que más ha llamado la atención es la compra de un lote de casi una hectárea en el municipio de La Calera, una de las zonas más exclusivas a las afueras de Bogotá, adquisición que ocurrió poco tiempo después de la llegada de Petro a la Presidencia.

Según la investigación, antes de agosto de 2022 Vanessa Cortés no tenía propiedades registradas a su nombre ni empresas conocidas. Su trayectoria laboral estaba ligada principalmente a contratos temporales en entidades públicas y trabajos administrativos con ingresos modestos.

Sin embargo, apenas un mes después de la posesión presidencial, Cortés creó la empresa Kayros Advice SAS, una sociedad dedicada, en teoría, a asesorías empresariales e inversiones. Desde entonces, el patrimonio de la compañía y de su propietaria comenzó a crecer rápidamente.

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De acuerdo con documentos citados por La Silla Vacía, en 2023 Vanessa Cortés adquirió un lote de aproximadamente 8.000 metros cuadrados dentro del condominio Horizontes, en la vereda San Rafael, en La Calera.

La escritura pública señala que el terreno fue comprado por 80 millones de pesos. Sin embargo, el dato que más llamó la atención es que, para enero de 2025, el mismo predio ya estaba siendo ofrecido en venta por cerca de 700 millones de pesos, luego de obtener una licencia para construir una casa campestre de dos pisos y cerca de 800 metros cuadrados.

El lote continúa registrado a nombre de Cortés.

La Calera se ha convertido en uno de los sectores preferidos por empresarios, políticos y figuras de alto perfil debido a sus exclusivos condominios y su cercanía con Bogotá. En esa misma zona, según la investigación, también aparece una lujosa propiedad relacionada con Alejandro Herazo Mejía, contador vinculado empresarialmente a la empresa de Cortés.

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Las conexiones empresariales alrededor de Vanessa Cortés, pareja de Petro

La investigación de La Silla Vacía señala que el crecimiento patrimonial de Vanessa Cortés coincide con relaciones empresariales que conectan a su compañía con personas cercanas al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al contratista Euclides Torres.

Uno de los nombres clave es Alejandro Herazo Mejía, contador que participó en la creación de Kayros Advice y que posteriormente fundó otra empresa llamada Gracia ERP junto a Jaime Berdugo, hoy viceministro del Interior.

Según los documentos revisados por el medio, Gracia ERP y Kayros Advice compartieron direcciones comerciales y conexiones administrativas. Además, la empresa Gracia ERP terminó adquiriendo otra propiedad de lujo en La Calera, avaluada en más de 2.000 millones de pesos.

(Vea también: Cuál es el clan Torres, acusado de meter polémicos dineros a campaña de Gustavo Petro)

Quién es la novia del presidente Gustavo Petro

La Silla Vacía aseguró que cinco funcionarios con acceso directo al presidente confirmaron la identidad de Vanessa Cortés como pareja de Gustavo Petro.

Las primeras sospechas surgieron en junio de 2024, cuando el mandatario fue captado caminando de la mano con una mujer en Panamá. Posteriormente, fotografías publicadas en redes sociales mostrarían coincidencias entre los viajes internacionales de Cortés y las visitas oficiales del presidente a países como Egipto y Emiratos Árabes.

Aunque Cortés no negó públicamente tener una relación sentimental con el mandatario, afirmó estar “soltera”, sin aclarar si esto hacía parte de su estado conyugal civil o a su situación sentimental. Tampoco respondió de forma contundente a varias preguntas relacionadas con el origen de su patrimonio.

Presidencia, por su parte, rechazó algunas de las preguntas enviadas por La Silla Vacía argumentando que eran “irrespetuosas”, a pesar de que en estas solo se cuestionaba el presunto uso de recursos públicos para favorecer a algunas personas cercanas a Vanessa, con los cuales se financiaban sus viajes al exterior.

Mientras tanto, la compra del lote en La Calera y el rápido crecimiento económico de Vanessa Cortés siguen alimentando las dudas y enreda más la maraña que rodea al presidente.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.