El misterio que rodeaba uno de los videos más virales y comentados de las redes sociales en Colombia ha quedado finalmente resuelto, desvirtuando por completo las teorías que inundaron las plataformas digitales durante meses. Tras una exhaustiva investigación periodística publicada por el portal La Silla Vacía, se conoció la verdadera identidad de la mujer que fue captada caminando de la mano junto al presidente Gustavo Petro por las calles de la Plaza de la Independencia, en el centro histórico de Panamá, un destape que cambia radicalmente la narrativa que se había manejado inicialmente en la opinión pública.

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Cuando las imágenes salieron a la luz pública, el aluvión de comentarios y tendencias en la red social X (antes Twitter) apuntó casi de inmediato a que la acompañante del jefe de Estado era Linda Yepes, una reconocida presentadora, creadora de contenido y mujer trans. Aunque la propia Yepes salió dos días después a negar de forma tajante que ella fuera la persona que aparecía en las grabaciones del país vecino, el rumor popular dejó sembrada la duda en millones de usuarios. Sin embargo, el reciente reporte de investigación echó por tierra de manera definitiva esa hipótesis al confirmar que la misteriosa acompañante es en realidad Vanessa Cortés Carmona, una mujer de 33 años de edad y oriunda de la ciudad de Manizales.

De acuerdo con el informe, la identidad de Cortés Carmona fue confirmada en momentos diferentes por cinco altos funcionarios con acceso directo al presidente Petro, quienes además la identificaron formalmente como pareja del mandatario. El rastro de la manizaleña no solo quedó registrado en Panamá; la publicación de fotografías privadas en sus redes sociales demostró que también estuvo en los mismos lugares que el jefe de Estado durante visitas oficiales en el exterior, coincidiendo con los mismos días de octubre y noviembre de 2025 en los que el mandatario cumplía agenda de Gobierno en El Cairo y los Emiratos Árabes.

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Con esta revelación, el enfoque del caso pasa de ser un simple cotilleo de redes sociales a convertirse en un asunto de indudable interés público. Más allá de desmentir el nombre de Linda Yepes, las autoridades y veedurías ponen ahora la lupa sobre Cortés Carmona debido a un vertiginoso y llamativo crecimiento patrimonial. La mujer, que antes de agosto de 2022 no registraba propiedades ni empresas y devengaba ingresos menores a tres millones de pesos, fundó una sociedad anónima apenas un mes después de la posesión presidencial que hoy ostenta activos, bienes raíces en el exclusivo sector de La Calera y movimientos financieros que superan los 600 millones de pesos, un entramado que ya desata un fuerte sismo político a pocos días de las elecciones presidenciales en el país.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.