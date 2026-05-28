A solo tres días de que Colombia acuda a las urnas para elegir al próximo presidente en este mayo de 2026, una gigantesca bomba informativa sacude los cimientos de la Casa de Nariño. Una rigurosa investigación del portal periodístico La Silla Vacía reveló la identidad de Vanessa Cortés Carmona, una mujer de 33 años originaria de Manizales que ha sido identificada por múltiples fuentes oficiales como la pareja sentimental del presidente Gustavo Petro, y cuyo patrimonio económico registró un vertiginoso e inexplicable crecimiento desde el momento en que el líder del Pacto Histórico asumió el poder en agosto de 2022.

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Los indicios sobre esta relación secreta comenzaron a tomar fuerza tras un viaje oficial del mandatario a Panamá, donde fue captado caminando de la mano con una mujer. Aunque inicialmente el aluvión en redes sociales sepultó el hecho bajo el rumor de que se trataba de la presentadora Linda Yepes —quien luego lo desmintió—, cinco altos funcionarios con acceso directo a la Presidencia de la República confirmaron la identidad de Cortés Carmona. Los rastros definitivos llegaron este mes, cuando se corroboró que las fotografías publicadas por la mujer en sus redes privadas en El Cairo y los Emiratos Árabes coinciden exactamente con las fechas de las visitas oficiales que el presidente Petro hizo a esos países en octubre y noviembre de 2025, de acuerdo con el citado medio.

Sin embargo, el foco del escándalo que hoy estremece el panorama político no es de índole privada, sino estrictamente financiero. Antes de la posesión de Petro en 2022, la hoja de vida pública de Vanessa Cortés evidenciaba una economía modesta: se graduó de bachiller en 2010, pasó siete años sin registrar actividad laboral y luego encadenó contratos temporales como gestora social y supernumeraria en la Registraduría, devengando honorarios que no superaban los tres millones de pesos mensuales. Para ese entonces, vivía en un apartamento de clase media en el norte de Bogotá y no poseía ningún bien o empresa a su nombre, según La Silla Vacía.

El vuelco total ocurrió apenas un mes después de que Petro asumió la jefatura de Estado. El 9 de septiembre de 2022, Cortés fundó la firma Kayros Advice SAS con un capital inicial de 200 millones de pesos, una sociedad que hoy acumula activos y bienes raíces por más de 600 millones de pesos, a pesar de operar bajo un absoluto anonimato, sin página web ni redes sociales. Paralelamente, la mujer abandonó su sector residencial para mudarse al exclusivo barrio El Chicó y adquirió un lote de 8.000 metros cuadrados en el condominio Horizontes de La Calera, tasado comercialmente en 700 millones de pesos. Al ser consultada, Cortés argumentó que sus ingresos provienen de “asesorías financieras”, aunque no aportó pruebas que sustentaran dicha actividad comercial, de acuerdo con el informe periodístico.

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El entramado adquiere tintes judiciales al descubrirse que el crecimiento patrimonial de Cortés coincide con la red empresarial de Euclides Torres, el polémico megacontratista que financió la campaña de Petro en 2022 y que se ha beneficiado con millonarios decretos de la Supertransporte. Dos fuentes directas aseguraron al medio citado que los dineros de Vanessa provienen de Torres. Además, el contador que constituyó la firma de Cortés es Alejandro Herazo, quien también fundó empresas en sociedad con el actual viceministro del Interior, Jaime Berdugo, y recibió poderes de Adelina Guerrero, esposa del ministro del Interior, Armando Benedetti, para crear firmas vinculadas al alumbrado público, el fortín de la familia Torres.

La controversia escaló a los despachos gubernamentales luego de que la oficina de comunicaciones de la Presidencia rechazara por “irrespetuosos” los derechos de petición enviados para esclarecer el origen de los recursos de Cortés, mientras que la campaña del Pacto Histórico, que busca asegurar la victoria de Iván Cepeda este domingo, intenta contener los daños de una investigación penal que promete convertirse en el mayor dolor de cabeza judicial del Gobierno saliente.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.