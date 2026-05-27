El presidente Gustavo Petro vivió un particular momento durante su visita a Sincelejo, Sucre, cuando un ciudadano sorprendió a la caravana presidencial con una serenata improvisada mientras esperaba el avance de los vehículos oficiales.

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En medio de la multitud, el hombre sacó un parlante y comenzó a reproducir la canción ‘Que te coma el tigre‘, del fallecido cantante vallenato Diomedes Díaz, mientras observaba el paso del mandatario. La escena rápidamente llamó la atención de quienes acompañaban el recorrido y terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales.

La interpretación musical fue tomada por varios asistentes como una indirecta política relacionada con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, quien en los últimos meses ha protagonizado fuertes enfrentamientos públicos con el jefe de Estado.

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¿Cómo fue la visita de GUstavo Petro a Sincelejo (Sucre)?

El momento ocurrió mientras Petro desarrollaba actividades en Sincelejo y avanzaba junto a su esquema de seguridad y seguidores por diferentes puntos de la ciudad. Algunos ciudadanos grabaron la escena y compartieron los videos en plataformas digitales, donde las imágenes comenzaron a circular ampliamente.

La visita del mandatario a la capital sucreña también estuvo marcada por encuentros con simpatizantes y críticas de sectores opositores, en medio del ambiente político que atraviesa el país de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.