En medio del clima político cada vez más tenso de la campaña presidencial en Colombia, el abogado y aspirante a la Presidencia Abelardo de la Espriella volvió a generar controversia tras lanzar fuertes declaraciones dirigidas al presidente Gustavo Petro.

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Durante una entrevista con Semana, dirigida por el periodista Yesid Lancheros, el abogado y candidato presidencial habló sobre las primeras decisiones que tomaría si llega a la Casa de Nariño y afirmó que no gobernará encerrado en Bogotá. Según explicó, recorrerá constantemente las regiones para mantener contacto directo con la ciudadanía y conocer de primera mano las problemáticas del país.

De la Espriella también cuestionó varias políticas del actual Gobierno y reiteró que su propuesta estará enfocada en fortalecer la seguridad y enfrentar con firmeza a los grupos criminales. Además, aseguró que buscará implementar un modelo de gobierno distinto al de la actual administración.

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“Es poco original porque yo he dicho que él es el jefe de la mafia, ese Gobierno es una banda criminal y Petro es el jefe. Sabe que va a perder y que lo vamos a castigar porque lo que ha hecho no quedará impune”, indicó el candidato.

“Ese Gobierno es una banda criminal y el jefe de la mafia es el presidente Gustavo Petro. Está desesperado, sabe que va a perder. Lo vamos a castigar”: @ABDELAESPRIELLA https://t.co/JIzDZIiCU1 pic.twitter.com/I6OEu31dNL — Revista Semana (@RevistaSemana) May 28, 2026

Abelardo de la Espriella insiste en una auditoría internacional

En medio de la conversación, el candidato volvió a referirse a sus choques con el presidente Petro y lanzó una advertencia política al insistir en que buscará una auditoría internacional para buscar responsabilidades penales para el actual mandatario.

“Cuando uno le recibe a un bandido, tiene que tomar las precauciones para saber qué entrega. Les contaré al país, a la justicia y a las autoridades sobre toda esa información”.

Las declaraciones del aspirante presidencial provocaron reacciones en redes sociales debido al tono de sus palabras y al ambiente de polarización política que atraviesa el país.

Graves acusaciones a Juliana Guerrero y más miembros del Gobierno de Petro: habló alta funcionaria

Angie Rodríguez, exdirectora del Dapre y actual funcionaria del Gobierno, aseguró que hay más de 20 personas que están buscando desacreditarla con el presidente Gustavo Petro acusándola de varios hechos que ella no cometió, pero lo que sí hizo fue destapar una supuesta disputa interna de poder entre diferentes funcionarios o personas cercanas al presidente, como Juliana Guerrero y Carlos Carrillo, con quienes ella ha tenido una confrontación desde hace varios meses.