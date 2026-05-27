A pocos días de la primera vuelta presidencial, las campañas sacan sus últimas fichas para cautivar, especialmente, a los indecisos y personas que no quieren reelegir la corriente de Gustavo Petro, pero que no se inclinan del todo por las propuestas de Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo y los demás.

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En esa línea, desde la campaña del abogado de la Espriella publicaron este miércoles un video de una de las personas que defendieron él y su equipo hace varios años y que se volvió un símbolo de la lucha por los derechos de las víctimas y la dignidad que debe primar en ellas.

Se trata de Natalia Ponce de León, una mujer que fue víctima de ataque con ácido en 2014 y cuya historia se volvió mediática en Colombia. En ese momento, su historia y defensa la asumió Abelardo de la Espriella y su pool de abogados.

Según describe también, en ese año los ataques con ácido estaban catalogados como una “simple lesión personal”, sus penas eran muy bajitas.

“Pero gracias a Abelardo y todo el equipo logramos que mi caso no quedara impune, que se hiciera justicia”, enfatizó Natalia Ponce de León.

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Esta grabación fue publicada por el equipo de campaña del abogado, que enfatizó en que la defensa y el respeto por las mujeres siempre marcarán su agenda, en un eventual gobierno.

“La defensa de las mujeres ha sido siempre una convicción del Tigre, y en la Patria Milagro será uno de los pilares fundamentales”, dice la publicación.

Este es el video.

¿Quién es Natalia Ponce de León y por qué apoya a Abelardo de la Espriella?

La mañana del 27 de marzo de 2014, la vida de Natalia Ponce de León cambió de manera irreversible en el norte de Bogotá. Jonathan Vega, un exvecino obsesionado con ella tras haber sido rechazado, planeó con meticulosidad un ataque que la opinión pública consideró una “muerte en vida”. Mediante engaños en la portería del edificio de su madre, Vega logró que Natalia bajara y, sin mediar palabra, le arrojó un litro de ácido sulfúrico concentrado sobre el rostro y el cuerpo.

La brutalidad de la agresión le causó quemaduras severas de tercer grado en el 24% de su organismo, comprometiéndole el rostro, los brazos, el abdomen y una pierna. La gravedad fue tal que la joven sufrió paros respiratorios camino al centro hospitalario y su vida estuvo en riesgo inminente. A partir de ese día, Natalia inició una dolorosa y heroica batalla médica que la ha llevado a pasar más de 30 veces por el quirófano para reconstruir su identidad física.

En el plano estrictamente legal, la entrada del penalista Abelardo de la Espriella como abogado de confianza de Natalia Ponce y su familia fue el motor que dinamitó la impunidad histórica de estos casos en el país. En 2014, el ordenamiento jurídico colombiano trataba los ataques con químicos bajo la tibia tipificación de “lesiones personales”, lo que permitía penas irrisorias y múltiples beneficios carcelarios para los victimarios.

De la Espriella y su equipo asumieron una postura penal radical desde la audiencia concentrada: argumentaron que lanzar un litro de ácido altamente corrosivo a la cara de una persona no era una simple lesión, sino una tentativa de homicidio agravado debido a la altísima probabilidad de causar la muerte y al dolor extremo infligido. Esta reclasificación técnica de la Fiscalía cambió las reglas del juego judicial.

Vega, finalmente, fue condenado a 20 años de cárcel efectiva.

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