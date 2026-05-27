En medio de las controversias por las elecciones presidenciales en Colombia, uno de los favoritos acabó envuelto en un delicado problema debido a acciones legales en su contra.

Sigue a PULZO en Discover

El Consejo Nacional Electoral recibió oficialmente dos denuncias en contra de Iván Cepeda a pocos días de la primera vuelta, debido a eventos masivos hechos recientemente a pesar de la prohibición que existe al respecto.

Los documentos señalan la vulneración del artículo 6 del Decreto 0188 de 2026, sobre “actos políticos presuntamente realizados en periodo restringido”, según se puede observar en los documentos divulgados por Caracol Radio este miércoles 27 de mayo de 2026.

Uno de los denunciantes es Santiago Arango, quien afirmó que eso se presentó el pasado lunes 25 de mayo de 2026 en Sincelejo (Sucre), en el polideportivo de trabajadores de ese municipio.

Lee También

La otra persona que denunció es Gabriel Guillermo Garrido, que aseveró que se hizo un encuentro en el Centro de Convenciones Los Libertadores en Arauca el miércoles 27 de mayo de 2026.

Las personas ofrecieron capturas de pantalla y demás imágenes probatorias con los supuestos momentos de proselitismo con pancartas de Cepeda y de Aída Quilcué, los cuales tienen una clara restricción en la normatividad nacional.

En Colombia, la prohibición de ejecutar ciertos actos de campaña ocho días antes de las elecciones presidenciales está regulada principalmente por la Ley 163 de 1994 (artículo 10) y decretos de orden público emitidos por el Ministerio del Interior.

Esta restricción, conocida técnicamente como el inicio del período de propaganda electoral limitada o “silencio electoral parcial”, busca garantizar que los ciudadanos tengan un espacio de reflexión libre de presiones mediáticas masivas antes de acudir a las urnas.

¿En qué consiste la Ley 163 de 1994?

La Ley 163 de 1994 dicta las disposiciones indispensables para garantizar la transparencia y el equilibrio en los procesos electorales colombianos. Las autoridades aplican sus artículos para sancionar los abusos en la propaganda y proteger el derecho al voto de todos los ciudadanos.

El texto legal prohíbe terminantemente la realización de manifestaciones públicas durante los ocho días anteriores a cualquier tipo de elección política.

Las empresas de transporte público deben prestar sus servicios de manera obligatoria y gratuita el día que se celebren los comicios nacionales.

Las estaciones de radio y los canales de televisión tienen prohibido difundir encuestas de intención de voto el día de las elecciones.

La ley sanciona penalmente a los ciudadanos que ejecuten propaganda electoral o entreguen volantes dentro de los puestos de votación autorizados.

Los jurados de votación que abandonen sus cargos sin justificación legal incurren en causales de destitución de sus empleos públicos inmediatos.

La norma concede a los empleados un descanso compensatorio remunerado por ejercer su derecho al voto en las urnas del país.

El Ministerio del Interior utiliza esta ley para decretar la ley seca que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en el territorio.

Los gobernadores y alcaldes adquieren la obligación legal de suspender los eventos masivos que puedan alterar el orden público de las regiones.

Las agrupaciones políticas deben retirar toda la publicidad exterior visual que afecte el entorno de las mesas de sufragio establecidas oficialmente.

La Registraduría Nacional del Estado Civil organiza los comicios siguiendo las pautas de transparencia que este marco jurídico impone firmemente.

El Consejo Nacional Electoral vigila los topes de financiación de las campañas basándose en las directrices de esta legislación colombiana.

Esta normativa legal regula de manera estricta las actividades de los partidos políticos durante las jornadas de votación en el territorio nacional.

El cumplimiento de estas reglas democráticas asegura un proceso equitativo para los candidatos que compiten por los cargos de elección popular.

Las instituciones del Estado colombiano mantienen vigentes estas prohibiciones para evitar la manipulación del electorado en las distintas fases del proceso.

* Pulzo.com se escribe con Z