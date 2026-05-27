Álvaro Uribe difundió una imagen en la que un ciudadano, en medio de una transmisión que adelantaba el expresidente, convocó a atentar contra su vida.

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En un comentario, un hombre escribió: “Matemos a Uribe, metamos una bomba”. Posterior a esto, el exmandatario difundió la captura de pantalla de la amenaza, acompañado del mensaje: “Gracias, Cepeda”, insinuando que se trataría de simpatizantes del candidato presidencial. Sin embargo, no hay ninguna certeza de que dichas intenciones vengan del lado del aspirante.

Cabe mencionar que en días pasados ocurrió un cruce entre el candidato presidencial y el expresidente, en medio de una campaña cada vez más polarizada de cara a la primera vuelta presidencial.

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Gracias Cepeda pic.twitter.com/aC1sqku8sy — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 27, 2026

La controversia surgió luego de que Uribe compartiera apartes del programa de Gobierno y de un discurso de Cepeda titulado “No podrán detener la transformación social”, pronunciado en Bogotá, asegurando que allí se evidencian supuestas “amenazas” y llamados a la presión desde las calles.

En los fragmentos difundidos por el exmandatario aparecen referencias al estallido social y a la ‘primera línea’. El documento destaca las movilizaciones ciudadanas como un punto de quiebre en la historia reciente del país y plantea que, ante cualquier intento de bloquear las reformas sociales, habrá respuestas organizadas desde distintos sectores de la sociedad.

El texto también insiste en la idea de la “movilización organizada, pacífica, pero firme” como herramienta para defender los cambios impulsados desde ese sector político. Además, retoma el concepto de “poder constituyente”, una expresión que tanto Cepeda como el presidente Gustavo Petro han utilizado para referirse al respaldo ciudadano y la participación popular en las transformaciones del país.

Las declaraciones provocaron nuevas críticas y reacciones entre simpatizantes y opositores, en un ambiente político marcado por constantes choques discursivos y acusaciones entre campañas.

Ante las palabras de Uribe de que lo escrito en el programa son “amenazas”, Cepeda le respondió:

“La pregunta que se le debe hacer a usted, Álvaro Uribe, es cuándo asumirá ante el país su responsabilidad personal por crímenes contra la humanidad, sus vínculos con el narcotráfico de la época de Pablo Escobar, el paramilitarismo, los ‘falsos positivos’, y una larga lista de hechos y acontecimientos macabros”.

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