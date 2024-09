Desde que ocurrió su caso en 2014, Natalia Ponce de León se convirtió en un símbolo de lucha y resiliencia a nivel mundial, pues fue víctima de un brutal ataque con ácido que le desfiguró la cara y gran parte de su cuerpo.

(Vea también: “No le vamos a decir”: madre de bailarina de Andrés Carne de Res, por recuerdos de su hija)

Ese acto de violencia de género la marcó profundamente y la impulsó a convertirse en una activista incansable por los derechos de las mujeres y las víctimas de ataques con ácido. Pero, aunque no se trata de ese caso, Ponce de León se refirió a la tragedia de Laura Villamil, bailarina de Andrés Carne de Res que resultó quemada el 17 de agosto durante un ‘show’ de fuego que se llevaba a cabo dentro del restaurante.

Y es que, pese a que el diagnóstico parece ser favorable, pues Villamil ya despertó y ha podido hablar con sus familiares, su salud es delicada por las quemaduras que le alcanzaron el 80 % de su cuerpo.

Este viernes 13 de setiembre, Ponce de León publicó un video que recogió Noticias RCN y le envió un mensaje a la bailarina por lo sucedido.

“Hola, Laura. Me presento, soy Natalia Ponce de León, a mí me quemaron hace 10 años con ácido sulfúrico. Te he pensado mucho, he seguido tu historia; somos muchas personas mandándote muy buena energía y mandándote todo nuestro amor”, dijo inicialmente.