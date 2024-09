En días pasados, el accidente del que fue víctima Laura Daniela Villamil, durante un acto circense que el renombrado restaurante le presentaba a sus comensales, fue noticia y alertó sobre algunas irregularidades que se presentaban en el lugar.

Santiago Villamil, hermano de la mujer lesionada, expresó en El Tiempo su opinión sobre la medida de cierre temporal a Andrés Carne de Res, ordenada por el Ministerio de Trabajo.

Villamil afirmó que no esperaba que el establecimiento “tuviera tantas dificultades, tantas falencias e irregularidades como para que lo cerraran”, pero se mostró tranquilo con las medidas que buscan proteger a los empleados.

El familiar lamentó profundamente que su hermana haya sido el detonante de las acciones legales del ministerio, y dejó ver que la administración de ese restaurante pudo haber tenido las medidas preventivas necesarias para impedir un incidente de este tamaño.

“Tal vez lo de Laura se pudo haber evitado con una buena gestión de riesgo, una buena preparación y capacitación de los funcionarios”, señaló Villamil.

El hermano de la bailarina aseguró que la familia quedó sorprendida con el pronunciamiento del Ministerio y subrayó que todo lo ocurrido es responsabilidad de la empresa.

Por otro lado, Santiago Villamil mencionó que el restaurante no se ha comunicado con ellos y expresó que ya no espera ningún contacto. “Creo que no les importa mi hermana. Ella sigue siendo una funcionaria de la empresa, pero creo que ese es el trato que le brindan a los empleados”, dijo.

El Ministerio de Trabajo, después de una inspección de 20 horas, detectó varias fallas en las condiciones de seguridad del lugar que derivó en la emisión de una orden de cierre hasta que se asegure el cumplimiento de las normas. La familia Villamil sigue luchando por justicia y pide que el restaurante entregue información relevante sobre el accidente y las medidas de seguridad que había ese día.

Andrés Carne de Res no podrá operar hasta que se verifiquen y certifiquen las condiciones de seguridad.

