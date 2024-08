El actor Juan Pablo Raba entrevistó en su podcast titulado ‘Los hombres sí lloran’ a Natalia Ponce de León, la joven que sufrió un ataque con ácido en 2014, cuando tenía solo 24 años. El agresor fue un hombre llamado Jhonatan Vega. En este episodio, el actor conversa con Natalia sobre su vida y cómo llegó a conocer al atacante.

En un adelanto del podcast, que se publicará completo en la plataforma mañana, miércoles 28 de agosto, Natalia Ponce de León, inspiradora de la Ley Natalia Ponce de León o Ley de Víctimas de Ataques con Ácido, revela detalles sobre su experiencia.

(Vea también: El proceso más complejo que llevó De la Espriella; casi se va a los golpes en audiencia)

En el adelanto, Natalia comparte cómo conoció a Jhonatan Vega y dice: “Cuando Jhonatan se cruzó en mi vida, yo tenía 18 o 17 años, en una época en la que estaba en la fase más rumbera de mi vida. Ya sabía que él era un tipo problemático; mi novio me había dicho que era un pasado con drogas, mujeres y todo lo oscuro. Pero no tenía idea de quién era Jhonatan Vega. Se cruzó en una fiesta cuando yo tenía 18 años. Fue la primera vez que lo vi; me pidió marihuana y yo le respondí, ‘¿Qué va, pirobo? Yo no fumo marihuana.’ Mi novio me advirtió que no me metiera con ese tipo, que era oscuro.”