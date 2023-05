Natalia Ponce de León es una mujer colombiana que logró sobrevivir luego del ataque con ácido que sufrió el 27 de marzo de 2014 por parte de Jonathan Vega, un hombre que estaba obsesionada con ella.

Fue sobre las 5 de la tarde cuando el hombre la engañó para que saliera de su casa y, estando de espaldas y con una capucha para que no le vieran la cara, le lanzó un litro de ácido sulfúrico ocasionándole quemaduras en su rostro, brazos, piernas y abdomen.

En una entrevista con el actor Santiago Alarcón, la activista colombiana reveló detalles sobre ese día y cómo fue el proceso de recuperación tanto de manera física como psicológica.

“Cuando salí jamás imaginé que mi vida y mis sueños cambiarían para siempre y que ese rostro que vi en el espejo ese día nunca más lo volvería a ver en mi vida” fue el relato con el que empezó Natalia su entrevista, en la que contó más detalles sobre ese momento.

“El vigilante me dijo que había llegado ‘Berni’, un exnovio y buen amigo mío, así que yo salí con unas cajas y ahí fue que vi al hombre parado fuera de la casa. Lo primero que hice fue preguntarle quién era y ahí me lanzó el líquido“, continuó contando la mujer.

Sobre los momentos siguientes, agregó: “Entré gritando y no porque me doliera sino porque no estaba viendo y eso era lo que más temía, quedar ciega. La ropa se deshizo toda y rápidamente nos fuimos para el hospitak más cercana donde me lavaron y me limpiaron los ojos”.

“En el hospital cometieron un error, que no los culpo además porque no había un registro de un caso así de grave, que fue ponerme una crema y vendas mientras llegaba la ambulancia que me iba a transportar hasta el Hospital Simón Bolivar y eso ocasionó que las heridas fueran peores”, contó.

En cuanto a la recuperación, la mujer de 42 años explicó que duró mucho tiempo sin poder ver y que luego de 50 días le recomendaron irse para la casa porque era un peligro que siguiera en el hospital.

Al momento de verse, afirmó: “En la unidad de quemados del hospital no hay espejos, así que fuimos a otro cuarto y fue un momento muy difícil porque estaba irreconocible y, como dije al principio, lo duro fue aceptar que ya nunca volvería a ver a la persona que era antes“.

Alarcón le preguntó si le gustaría hablar con su atacante, como contó en su libro, a lo que respondió: “En esa época si quería hablar con él, pero ya no. No tengo ninguna intención de hablar con Jonathan Vega porque no tengo nada que preguntarle. Es decir, no logró su cometido sino que al contrario, ahora soy una mujer mucho más fuerte y poderosa“.

“Yo creo que uno escoge en su vida la misión de uno y yo me dije que tenía que ser una guerrera y por eso tenía que pasar por esta situación. Yo creo que fui la elegida y él fue el elegido para ser ese victimario en la cárcel que cambió toda una ley en un país, un sistema de salud y más cosas“, explicó.

“Si tuviera la oportunidad de cambiarlo, no lo haría, para nada. Llevo 9 años más buenos que malos. Se me abrieron muchas puertas, he viajado por el mundo entero, he conocido a personas muy importantes como Macron de Francia y Melania Trump, he ganado premios, he ayudado a mucha gente y he sido ejemplo para muchas mujeres. Yo creo que ha sido muy lindo. No me arrepiento y no devolvería el tiempo”, dijo con emoción la activista.

Qué pasó con Jonathan Vega

Vega fue capturado días después de cometer el ataque contra Natalia Ponce de León y fue sentenciado a 21 años de cárcel. Sin embargo, tiempo después tuvo una rebaja de un año debido a los problemas mentales que sufre, los cuales en ningún momento fueron un factor que le quitaran la responsabilidad sobre el ataque.