Gracias a mi valiente amiga @nataliaponcedeleon que donó la lavadora para la señora Neidy Luz Marsola y su hijo con discapacidad, de Mosquera, Cundinamarca. Hoy fuí por ella. Ahora viene la entrega a la familia que la necesita. Servir sin límites es algo exclusivamente reservado para #Valientes