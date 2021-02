green

En diálogo con Pulzo, Natalia Ponce de León, activista en favor de los derechos de la mujer, habló de las afectaciones que trajo la pandemia del coronavirus para los proyectos de su fundación. Dijo que el empoderamiento femenino es, definitivamente, uno de los factores más importantes a la hora de combatir la violencia de género.

¿Qué tanto ha crecido la violencia contra la mujer durante la pandemia?

La estadísticas se dispararon en un 100 % durante la pandemia por el encierro, la intolerancia, las rabias, el ego, y, ante todo, el machismo tan duro que aún se vive en nuestra sociedad y en el mundo entero.

¿Qué tanto se vieron afectados los proyectos de la fundación por las cuarentenas?

En cuanto a los proyectos de la fundación, tocó aplazar la Gala Cena, inicialmente planeada para diciembre de 2019, pero pospuesta por el Paro Nacional. La corrimos para abril de 2020 y, por la pandemia, definitivamente nos toco cancelarla.

El fin de la gala ‘La vida Renace’ era recaudar fondos para seguir operando como ONG. Gracias a Dios, el año pasado pudimos brindar ayuda humanitaria (mercados, plata, pago de arriendos) a 82 sobrevivientes a nivel nacional. Esto lo logramos gracias a alianzas que hicimos con Grupo Éxito, Banco de alimentos y AidLive Foundation, además de donaciones a través de la pagina web.

¿Cómo ve las medidas y estrategias de las autoridades para prevenir la violencia de género?

En temas de justicia y salud, respecto a ataques con agentes químicos (AAQ), se ha avanzado mucho, pero desafortunadamente todo está en papel, no se implementan las leyes y siguen vulnerando los Derechos Humanos de sobrevivientes de AAQ.

¿Es el empoderamiento femenino un herramienta para combatir la violencia de género?

El empoderamiento femenino es la herramienta más importante para combatir la violencia. Una mujer empoderada es una familia empoderada y una sociedad sin tanto dolor.

No al silencio, busquen ayuda, no callen. No estamos solas. El silencio es la peor violencia de todas.

En los próximos días usted dictará una conferencia con Young Living. ¿Qué temas abordará?

Los temas que voy a tratar son: el poder de la mente, el poder de los pensamientos positivos, el poder del perdón, de sanar el alma, la familia, el amor propio. El dejar de ser víctima y salir de la zona de confort.

¿Qué le han aportado los aceites esenciales?

En lo personal, he usado mucho el aceite de lavanda y de limón. Ayuda a calmar la ansiedad y a subir el estado de ánimo.

¿Quién es Natalia Ponce de León?

Natalia Ponce de León, profesional en Medios Audiovisuales, egresada del Politécnico Grancolombiano, fue víctima en 2014 de un ataque con ácido por Jonathan Vega, quien estaba obsesionado con ella.

Ponce de León se ha convertido en una de las activistas más importantes en favor de los derechos de las mujeres. En 2015 se creó una fundación que lleva su nombre, en la que se brinda asistencia a víctimas de ataques con ácido y de violencia de género.