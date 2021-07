Natalia Ponce de León se refirió este domingo a los minutos que vivió en la Clínica Reina Sofía, institución a la que fue trasladada ese fatídico 27 de marzo de 2014, cuando su vida cambió por cuenta del ataque de ácido que le produjo Vega.

Uno de los detalles que más recuerda y por los que critica a esa clínica tuvo que ver con el manejo que le dieron a sus quemaduras y las horas que esperó para ser remitida al Hospital Simón Bolívar, en donde ha sido atendida desde hace varios años.

Puntualmente, el error que señala la joven es que, al ser su caso el primero que llegaba así de grave a urgencias de esa clínica, no sabían qué hacer y en lugar de hacerle lavados con agua, le aplicaron vaselina.

“Me lavaron los ojos, me lavaron el cuerpo, pero me llenaron de vaselina toda la cara, todo el cuerpo, me vendaron y me acostaron en una camilla a esperar 4 horas una ambulancia que me llevara al Simón Bolívar”, detalló la joven, que insiste en que este error médico ya lo perdonó.