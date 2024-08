Mientras ejerció como abogado, Abelardo de la Espriella se posicionó como uno de los más respetados del medio por su prolífica carrera en el derecho penal y administrativo. Además, es reconocido por llevar varios de los casos jurídicos más importantes del país.

Entre ellos se encuentra uno que atrajo toda la atención nacional, pero que a su vez se convirtió en el más complejo que asumió profesionalmente: el de Natalia Ponce de León.

Cabe recordar que Ponce de León se convirtió en un símbolo de lucha contra la violencia de género, luego de sufrir un brutal ataque con ácido en 2014. Este suceso la dejó con graves quemaduras en el rostro y cuerpo, pero también la impulsó a convertirse en una activista incansable por los derechos de las víctimas de violencia.

Este caso tuvo un profundo impacto en la sociedad colombiana y llevó a la aprobación de la Ley 1773 de 2016, conocida como Ley Natalia Ponce de León, que tipifica como delito autónomo los ataques con agentes químicos, endurece las penas para los agresores y elimina beneficios jurídicos como la suspensión condicional de la pena.

Y es que precisamente Abelardo de la Espriella fue abogado defensor, quien a su vez calificó dicho caso como el más difícil que ha asumido por cómo se involucró en él.

“Natalia Ponce de León es el proceso más complejo que he tenido desde el punto de vista emocional. A mí me afectó muchísimo porque cuando tú te percatas de un asunto como ese te das cuenta de que la sociedad está mal y que algo más estamos haciendo para que un hombre le lance un ácido a un mujer y desfigure su rostro”, explicó en un video publicado en su canal de YouTube.

Según contó, ver cómo se sentía Ponce de León lo destrozó por completo, al punto que no pudo verla a la cara por un buen tiempo.

“Ver a esa mujer destrozada, desfigurada y condenada a perder su propia identidad me afectó mucho. La pude ver a ella luego de tres meses de haber recibido el proceso porque la verdad no tuve los cojones para verla antes porque me dio muy duro lo que le hicieron”

El monteriano de 46 años de edad explicó que estuvo a punto de poner en riesgo su tarjeta profesional por casi agredir al hombre que le perjudicó la vida a su defendida.

“Emocionalmente, es el proceso que más me ha afectado y evidentemente lo asumí muy personal, al punto que casi me voy a los golpes con su agresor en plena audiencia, poniendo en riesgo mi tarjeta profesional y mi trayectoria. Pero somos humanos también y a veces esas cosas nos humanizan más”, concluyó De la Espriella al respecto.

