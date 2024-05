El expresidente Álvaro Uribe Vélez y Hugo Chávez tuvieron una relación congestionada por sus ideales políticos, aunque en reiteradas ocasiones se toparon por sus respectivos compromisos diplomáticos. Dichas reuniones también dejaron anécdotas, que el mismo Uribe rememora de manera jocosa.

En entrevista con el abogado Abelardo de la Espriella en su pódcast ‘Defensor’, el expresidente recordó una de sus anécdotas en tiempos de mandato, después de haber sostenido una reunión con Chávez en el departamento de Antioquia, luego al que acudieron otros presidentes de la región.

“Había reunión de los presidentes andinos cerca de donde yo vivo, en el oriente de Antioquia. Yo le dije a un hermano mío, ‘Hombre, yo no tengo caballos muy buenos ahora, por qué no me ayuda para hacerles una exhibición de buenos caballos a los presidentes andinos’. Muchos, amablemente mandaron los caballos y mandaron un caballo fino, extraordinario”, dijo Uribe.