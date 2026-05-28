La inteligencia artificial dejó de ser un asunto exclusivo de gigantes tecnológicos y pasó a ocupar un lugar central en las discusiones sobre el futuro de la educación en Colombia. Más de 250 secretarios de Educación municipales y departamentales, junto a delegados de Argentina, Chile, Perú, México y España, se dieron cita en Villa de Leyva para analizar cómo esta tecnología está cambiando el liderazgo educativo y la gestión pública.

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El encuentro fue convocado por la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja (Unir), bajo el lema “Liderazgo educativo en la era de la inteligencia artificial: gestión, liderazgo y transformación”, y reunió durante dos días a expertos internacionales, representantes del sector público y actores del ecosistema académico.

Durante la agenda se abordaron temas clave para el presente del sistema educativo, como la incorporación responsable de herramientas tecnológicas, la formación de líderes capaces de orientar estos cambios y la necesidad de cerrar brechas territoriales frente al acceso al conocimiento.

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Martín Santibañez, prorrector de la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja, señaló que la educación debe asumir un papel protagonista frente a esta transformación. Según explicó, los jóvenes demandan nuevas competencias, pero también se requiere fortalecer el liderazgo de quienes toman decisiones desde las regiones.

Uno de los ejes de discusión estuvo centrado en la humanización de la inteligencia artificial. Carolina Aconcha, directora de Desarrollo Universitario de Unir Colombia, destacó que el desafío no pasa solo por sumar tecnología, sino por integrarla con enfoque humano y pedagógico.

La conversación también contó con la visión de expertos internacionales. Noemí García-Sanjuan, vicedecana de Desarrollo Académico Internacional de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de Unir, resaltó la importancia de fortalecer la confianza de los docentes para que puedan transmitir seguridad a sus estudiantes.

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En la misma línea, José María Fernández, director de Desarrollo Académico Internacional de la misma facultad, insistió en que la educación sigue siendo un acto profundamente humano, incluso en medio de la transformación digital.

Desde las regiones, varios asistentes valoraron el espacio como una oportunidad para aterrizar estas discusiones a sus contextos. Rosa Edna Soto Gámez, secretaria de Educación de La Guajira, subrayó que este tipo de escenarios ayudan a enfrentar rezagos históricos en acceso tecnológico.

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Como parte del encuentro, la Fundación Universitaria Internacional de La Rioja presentó “Líderes por la Educación”, un programa de becas del 50 % dirigido a los secretarios asistentes, con el propósito de fortalecer su formación y ampliar oportunidades para los territorios.

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