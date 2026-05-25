El Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá enfrenta una situación que podría poner en riesgo su estabilidad financiera y académica, luego de que trascendiera que Francia habría evaluado suspender el convenio mediante el cual brinda apoyo técnico, pedagógico y económico a esta institución.

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De acuerdo con la información revelada, la preocupación surge por presuntas fallas en la gestión y problemas de transparencia institucional que habrían generado tensiones entre la Embajada de Francia y el actual Consejo de Administración del colegio.

Según el reporte, estos desencuentros estarían relacionados con supuestos incumplimientos de la junta directiva frente a compromisos adquiridos con las autoridades diplomáticas francesas.

La eventual suspensión del convenio tendría un fuerte impacto económico, ya que el Estado francés aporta cerca de 10 millones de euros al año para apoyar la operación del plantel, por lo que la pérdida de esos recursos dejaría un importante déficit financiero.

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Además del golpe presupuestal, también habría consecuencias académicas, pues los estudiantes podrían perder beneficios clave del sistema educativo francés, como el acceso a un programa equivalente al de los colegios públicos de Francia, la posibilidad de obtener el diploma oficial del Baccalauréat y la presencia de docentes contratados bajo los estándares exigidos por ese país.

Liceo Francés de Bogotá dice que seguirá operando con normalidad

El Liceo Francés Louis Pasteur de Bogotá confirmó, mediante un comunicado oficial, que seguirá funcionando con normalidad y que el convenio con la AEFE (Agencia para la Enseñanza Francesa en el Exterior) continúa plenamente vigente.

Con esto, la institución desmintió versiones que circulaban sobre un supuesto cierre, cambios en sus instalaciones o modificaciones en su naturaleza educativa, asegurando que esa información es falsa.

El Consejo de Administración explicó que, junto con la AEFE y la Embajada de Francia, se acordó avanzar en una reforma estatutaria y en la implementación de medidas orientadas a fortalecer el gobierno interno, la gestión administrativa y el funcionamiento general del colegio.

Estas acciones buscan mejorar los procesos institucionales y garantizar una administración más sólida. Además, el comunicado reiteró el compromiso de las directivas con la continuidad del proyecto educativo, la calidad académica y el bienestar de toda la comunidad escolar.

También rechazó de manera contundente cualquier forma de violencia, amenazas, intimidación o agresión contra miembros de la institución.

Finalmente, las autoridades destacaron que el liceo mantiene su misión educativa y su compromiso con la cooperación franco-colombiana, en medio de los ajustes y reformas planteados para fortalecer su futuro.

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