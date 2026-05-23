Un carro cayó desde el parqueadero en el Club el Nogal, norte de Bogotá, sobre la tarde de este sábado 23 de mayo. Por el momento no se han reportado heridos de gravedad por este inusual accidente.

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De acuerdo con los reportes iniciales, el vehículo de alta gama se fue al vacío desde el segundo piso del estacionamiento, aunque otra versión indicaba que había sido desde el tercero. Al parecer, el automóvil perdió el control y fue a parar sobre la entrada del lujoso club de la élite colombiana, ubicado en la carrera Séptima con calle 78, en Chapinero.

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