Momentos de angustia se vivieron en el occidente de Bogotá luego de que un vehículo blanco quedara involucrado en un grave incidente en inmediaciones del Hospital de Suba. La situación desató alarma entre pacientes, peatones y trabajadores del sector, mientras organismos de socorro acudían al lugar para atender la emergencia.

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Según reportes preliminares, varias personas sufrieron lesiones y recibieron atención médica en medio del operativo desplegado por equipos de emergencia. Testigos relataron escenas de confusión y nerviosismo debido a la magnitud del hecho y al movimiento constante de ambulancias en la zona.

Las primeras versiones señalan que el automóvil terminó en medio del incidente por causas que aún investigan las autoridades. Entretanto, uniformados y agentes de tránsito acordonaron parte del sector para facilitar las labores de atención y descongestionar la movilidad, que presentó fuertes retrasos durante varios minutos.

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El caso despertó preocupación entre ciudadanos que se encontraban cerca del centro médico y observaron cómo los organismos de rescate auxiliaban a los afectados. Algunos habitantes incluso registraron en video lo ocurrido mientras avanzaban las maniobras de atención.

Por ahora, las autoridades no entregan un balance definitivo sobre el número exacto de heridos ni sobre la gravedad de las lesiones. Sin embargo, continúan las indagaciones para esclarecer qué provocó la emergencia vial que alteró la tranquilidad en inmediaciones del centro asistencial.

PÁNICO EN SUBA.

Momentos de terror se habrían vivido en las inmediaciones del Hospital de Suba, donde un carro blanco quedó en medio de una grave emergencia que dejó a varias personas heridas, según reportes preliminares. pic.twitter.com/tc0vUZh42V — Bogotá 24/7 (@NotiBogota247) May 20, 2026

Noticia en desarrollo…

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