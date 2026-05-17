Sigue la consternación en Colombia por la desaparición de Toloza, quien fue vista por última vez tras someterse a un procedimiento estético de lipólisis en el establecimiento Beauty Láser, ubicado en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

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Ante la falta de hallazgos oficiales contundentes, familiares y amigas de la mujer de 52 años intensificaron por su propia cuenta las labores de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

“Un grupo de amigas comenzamos la búsqueda por el sector del río Tunjuelito, una zona muy cercana a la clínica, específicamente en el barrio Timiza”, relató una allegada de la mujer a Caracol Radio.

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Ante la desesperación por no hallarla aún, un grupo de allegadas ya inició recorridos en inmediaciones del río Tunjuelito, especialmente en el barrio Timiza, debido a versiones de personas que aseguran haber visto movimientos relacionados con el spa en esa zona.

Según una de sus amigas, decidieron concentrar allí la búsqueda porque anteriormente el establecimiento habría funcionado en ese otro sector.

Los familiares denunciaron en esa emisora que, hasta ahora, no han recibido información clara ni avances concretos por parte de las autoridades sobre el paradero de Yulixa.

De manera preliminar, las investigaciones señalan que la propietaria del centro estético habría abandonado el lugar la noche del pasado 13 de mayo llevando varias maletas con ella.

Asimismo, algunos allegados aseguraron que desde el celular de Yulixa se enviaron mensajes sospechosos para aparentar normalidad tras su desaparición. La Policía Nacional confirmó que el caso continúa bajo investigación y permanece en reserva.

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