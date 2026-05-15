La desaparición de Yulixa Toloza sigue causando conmoción en el sur de Bogotá. Durante la noche de este jueves15 de mayo, amigas, familiares y vecinos adelantaron un segundo día de velatón frente al centro estético Beauty Láser, en el barrio Venecia, para exigir que aparezca con vida.

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Con velas, carteles y mensajes de apoyo, la comunidad se reunió a las afueras del establecimiento donde la mujer de 52 años se practicó un procedimiento estético y después desapareció sin dejar rastro. Los asistentes pidieron respuestas urgentes de las autoridades y reclamaron justicia por lo ocurrido.

“Queremos que nos de más respuestas, no sabemos absolutamente nada. Han pasado muchas horas y no nos han dicho nada. Hacemos un llamado a que nos colaboren con la información y con todo lo que necesitemos para llegar al paradero de nuestra amiga […] La desaparición no puede quedar impune”, dijo una de las mujeres que participaron de la velatón a La FM.

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#Bogotá | Amigas de Yulixa Toloza se reúnen a las afueras del Centro Estético, ‘Beauty Láser’ en el sur de Bogotá y adelantan un segundo día de velatón. La comunidad del Barrio Venecia exigen que la devuelvan, tras encontrarse desaparecida por más de 36 horas, luego de haberse… pic.twitter.com/rUHolIUBog — La FM (@lafm) May 15, 2026

El caso tomó fuerza luego de conocerse testimonios y videos sobre el delicado estado de salud en el que habría quedado Yulixa tras la intervención. La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó además que el establecimiento, identificado como Beauty Láser, no tendría autorización sanitaria para practicar este tipo de procedimientos estéticos y estaría funcionando de manera ilegal.

En medio de la angustia, habitantes del barrio Venecia se sumaron a las jornadas de velatón y aseguraron que no dejarán de presionar hasta conocer qué pasó con Yulixa Toloza. Algunos asistentes llevaron flores y fotografías de la mujer.

El caso también encendió las alarmas sobre centros estéticos clandestinos en Bogotá. De acuerdo con las investigaciones preliminares, las autoridades encontraron irregularidades en el lugar e incluso hallaron a otra mujer encerrada dentro del establecimiento durante una inspección oficial.

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