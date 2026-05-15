Cindy, la mujer de 32 años que fue encontrada encerrada dentro del centro estético Beauty Láser, en el sur de Bogotá, relató los momentos de angustia que vivió luego de someterse a una lipólisis láser en el mismo lugar donde desapareció Yulixa Consuelo Toloza.

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En entrevista con Noticias RCN, la mujer contó que viajó desde Montería hasta Bogotá para practicarse el procedimiento estético, atraída por el bajo costo del tratamiento, que rondaba los 4 millones de pesos. Según explicó, la intervención le fue realizada el pasado 12 de mayo y luego quedó internada dentro del establecimiento para recuperarse.

Cindy aseguró que el supuesto centro médico en realidad funcionaba en un apartamento pequeño y con condiciones precarias. “Era un apartamento con habitaciones, cocina y comedor”, dijo, al tiempo que reveló que los pacientes prácticamente debían atenderse solos después de la cirugía.

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La mujer también narró cómo fueron las horas previas a la desaparición de Yulixa Toloza. Según explicó, el miércoles escuchó ruidos y movimiento en una habitación cercana, aunque por los efectos de la anestesia no lograba entender completamente lo que ocurría. “Yo escuchaba voces”, recordó, señalando que el personal acomodaba a una mujer y le preguntaba constantemente si se sentía bien.

Uno de los momentos más impactantes de su relato ocurrió cuando despertó en la noche para tomarse unos medicamentos y descubrió que el lugar estaba completamente vacío. “Ya no había nadie ahí. Todo estaba solo. Estaba yo sola en el apartamento ese”, afirmó en diálogo con Noticias Caracol.

Cindy contó que comenzó a escuchar ruido en la calle y descubrió que eran familiares y amigos de Yulixa buscándola desesperadamente. En medio de la situación, se comunicó con quien sería la dueña del establecimiento, pero asegura que le respondieron que la mujer desaparecida había salido por sus propios medios. Desde entonces, nadie volvió a responderle llamadas o mensajes.

La mujer finalmente fue rescatada por organismos de emergencia y funcionarios de salud en la mañana siguiente. Aunque se encuentra estable, aseguró que no tiene dinero para asumir el postoperatorio y pidió ayuda mientras avanzan las investigaciones sobre lo ocurrido en el centro estético Beauty Láser.

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