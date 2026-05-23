Las horas previas a la muerte de Yulixa Toloza siguen revelando detalles clave dentro de la investigación que adelantan las autoridades por la lipólisis láser que le practicaron en el centro clandestino Beauty Láser M.D., en Bogotá.

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(Vea también: Cirugía de Yulixa Toloza habría quedado en video; supuesto cirujano tenía sospechosa práctica)

Nuevos testimonios conocidos por la Fiscalía describen el delicado estado de salud que presentó la mujer de 52 años antes de ser sacada del establecimiento. Según dio a conocer El Tiempo, una de las testigos aseguró que durante la tarde la condición física de Yulixa empezó a deteriorarse rápidamente.

La mujer relató que la paciente presentaba dolores agresivos y un evidente agotamiento, situación que llevó a algunas personas en el lugar a contemplar la posibilidad de pedir una ambulancia para trasladarla de urgencia a un hospital. Sin embargo, la ayuda médica nunca fue solicitada.

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De acuerdo con uno de los investigadores del caso, las últimas palabras de Yulixa estuvieron relacionadas con el dolor y el arrepentimiento que sentía después del procedimiento estético. El funcionario indicó que la mujer repetía que tenía mucha sed, que se arrepentía de haberse sometido a la cirugía y que padecía un intenso dolor en la espalda, además de una fuerte sensación de debilidad.

El deterioro de su estado físico habría llegado a un punto crítico. Según la información recopilada por las autoridades, Yulixa necesitó ayuda incluso para poder ir al baño debido a la pérdida de fuerza que presentaba después de la intervención.

“Las últimas palabras de Yulixa fueron que tenía mucha sed, que se había arrepentido de hacerse la cirugía, que sentía mucho dolor en la espalda y debilidad, tanto así que la tuvieron que ayudar para que pudiera eliminar orina”, indicó el funcionario del ente investigador al rotativo.

Fiscalía revisa cámara de seguridad para esclarecer caso de Yulixa Toloza

Las pesquisas también incluyen grabaciones de cámaras de seguridad que registraron los últimos momentos de la víctima dentro del sector. En las imágenes se observa cómo dos hombres la sacan del establecimiento mientras sus pies se arrastran sobre el piso y luego la suben a un vehículo Chevrolet Sonic.

Según la reconstrucción adelantada por los investigadores, en el automóvil se encontraban María Fernanda Delgado, propietaria del establecimiento; su pareja Edinson Torres; el ciudadano venezolano Eduardo Ramos, señalado de practicar el procedimiento; y un hombre identificado como Leonardo, quien habría participado como anestesiólogo.

La Fiscalía continúa recopilando testimonios, videos y registros telefónicos para esclarecer qué ocurrió después de que Yulixa salió del centro estético y determinar la responsabilidad de todos los implicados en el caso.

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