Momentos de tensión se vivieron en Bogotá durante las manifestaciones registradas sobre la avenida El Dorado, luego de que varios encapuchados vandalizaran la estación Concejo de Bogotá de Transmilenio y un adulto mayor terminara herido en medio de los disturbios.

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Cámaras de seguridad captaron el momento en el que varias personas comenzaron a destruir parte del mobiliario y algunos equipos de la estación, mientras decenas de usuarios permanecían en la plataforma esperando transporte.

En las imágenes compartidas por Blu Radio también se observa a un hombre de la tercera edad vestido con un saco negro que intentaba resguardarse en medio de los hechos. Sin embargo, uno de los objetos lanzados por un manifestante lo impactó, provocando preocupación entre los pasajeros que estaban en el lugar.

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#Atencion| En medio de las violentas protestas en #Bogotá, un adulto mayor ajeno a la manifestación fue agredido mientras encapuchados atacaban cámaras de @TransMilenio y vandalizaban la estación Ciudad Universitaria. Persisten los bloqueos sobre la calle 26#Urgente #AEstaHora pic.twitter.com/bMPn0bkD1p — NoticiasBta (@NoticiasBta) May 21, 2026

Gestores de Alcaldía de Bogotá pusieron a salvo al adulto mayor herido

Luego de lo ocurrido, gestores de diálogo de la Alcaldía de Bogotá auxiliaron al adulto mayor y trataron de controlar la situación dentro de la estación mientras continuaban los actos vandálicos.

El hecho provocó momentos de angustia entre los usuarios de TransMilenio, varios de los cuales buscaron refugio para evitar resultar lesionados en medio de los disturbios y los daños contra la infraestructura del sistema.

Las autoridades avanzan en la identificación de las personas involucradas tanto en las agresiones como en los daños ocasionados dentro de la estación. Entretanto, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, rechazó lo ocurrido y compartió otros episodios de violencia registrados durante la jornada de protestas.

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