El caso por la trágica muerte de Yulixa Consuelo Toloza Rivas entra en una fase definitiva tras la imputación de cargos a los dos primeros capturados en Cúcuta. Mientras la justicia colombiana define la situación de quienes ocultaron el vehículo donde movieron el cuerpo, la investigación penal tomó un rumbo inesperado en las plataformas digitales con denuncias de montajes y el rastreo de un sospechoso clave conocido como ‘Leo’.

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Estefanía López Artunduaga, una de las mejores amigas de Yulixa y la mujer que lideró de manera pública su búsqueda, tuvo que contratar una firma de abogados para frenar una campaña de desprestigio en su contra. En redes sociales empezó a circular un video fabricado con Inteligencia Artificial (IA) donde se le señalaba de ser una supuesta “reclutadora” de pacientes para el centro estético clandestino Beauty Láser.

Su apoderado desmintió de manera tajante cualquier vinculación económica o laboral con la organización criminal:

“Estefanía no tiene ninguna relación con los dueños de Beauty Láser “.

“. “Incluso, ella también se sometió al mismo procedimiento que se realizó Yulixa, pero afortunadamente no tuvo ninguna complicación”.

La defensa confirmó que López ya rindió declaración ante la Fiscalía General de la Nación y solicitará formalmente que sea reconocida bajo la condición de víctima dentro del expediente.

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Por los lados de la investigación judicial, las autoridades centran sus esfuerzos en ubicar a ‘Leo’, un hombre que aparece en el expediente como el presunto anestesiólogo encargado de sedar a Yulixa y a otras clientas del local ubicado en la localidad de Tunjuelito. ‘Leo’ es la pieza que le falta a la Fiscalía junto a Eduardo David Ramos (el supuesto cirujano) y Edinson José Torres (pareja de la dueña del local), quienes están retenidos en Venezuela.

Los investigadores intentan establecer el modus operandi de los procedimientos estéticos invasivos que allí se realizaban de forma ilegal. A través de testimonios, se conoció que aplicaban anestesias locales combinadas con sedaciones adicionales según el paquete contratado. La hipótesis principal apunta a que Beauty Láser no era un establecimiento aislado, sino que formaba parte de una red transnacional de clínicas clandestinas con sedes en diferentes zonas de Bogotá y en Venezuela.

La Fiscalía mantiene como principal evidencia técnica una serie de mensajes de texto instantáneos que demuestran la coordinación para desaparecer las evidencias, borrar las cámaras de seguridad y abandonar el auto Chevrolet Sonic gris.

En los fragmentos del expediente, quedó plasmado el frío intercambio de mensajes entre María Fernanda Delgado (dueña del establecimiento) y su tío Jesús Hernández:

María Fernanda: “Hola, soy María Fernanda. Este es mi nuevo número personal. Así puedes ver todo lo que vendo en Venezuela, si te interesa”.

Jesús Hernández: “Cuéntame qué es de tu vida”.

María Fernanda: “Ya pasamos Barinas. Traten de no llamar al número normal”.

Jesús Hernández: “Mami, ya encontraron lo que se te perdió”.

Mientras en Colombia avanza el proceso contra los encargados de la logística de ocultamiento, las autoridades de Venezuela evalúan si juzgan en su territorio a los tres cabecillas principales debido a las complejidades de su extradición, al tiempo que verifican si los títulos médicos del cirujano son auténticos.

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