La investigación judicial en Colombia por el fallecimiento de Yulixa Consuelo Toloza Rivas arrojó nuevos e impactantes detalles. Las autoridades competentes revelaron imágenes y datos contundentes sobre el vehículo utilizado en el caso.

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Un administrador de justicia penal dictó privación de la libertad en establecimiento carcelario para Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Ambos sujetos resultaron detenidos en Cúcuta, de acuerdo con información de El Tiempo sobre el nuevo desarrollo de este tema.

El ente acusador imputó formalmente a los procesados los delitos de favorecimiento agravado y alteración de elementos probatorios. Ninguno de los dos hombres aceptó los cargos durante la respectiva audiencia pública.

La indagación penal determinó que los capturados recibieron la misión de desaparecer un automóvil marca Chevrolet Sonic. La unidad de color gris posee las placas de identificación colombianas UCQ-340.

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El automotor inspeccionado representa una pieza fundamental para el esclarecimiento de los hechos. El rastreo criminal determinó que este medio de transporte sirvió para movilizar a la víctima de cincuenta y dos años.

Los sucesos principales se originaron el pasado 13 de mayo en el sector sur de la capital del país. La ciudadana afectada acudió a las instalaciones de un establecimiento estético privado.

El despliegue judicial internacional permitió la detención de cinco personas en total mediante un trabajo articulado. Las detenciones se materializaron en diferentes operativos ejecutados entre los territorios de Colombia y Venezuela.

En territorio venezolano las autoridades ubicaron a María Fernanda Delgado Hernández, dueña del centro estético ‘Beauty Laser’. Junto a ella fue detenido su cónyuge y administrador, Edinson José Torres Sarmiento.

El tercer capturado en el vecino país corresponde al ciudadano Eduardo David Ramos. El investigado es señalado por las autoridades como el presunto responsable de ejecutar el procedimiento médico estético.

Por su parte, las detenciones de los dos hombres en Cúcuta se efectuaron el 19 de mayo. Los individuos pretendían retirar el vehículo gris que permanecía guardado en una propiedad privada.

La desaparición de Toloza Rivas se reportó formalmente luego de su visita al centro estético del barrio Venecia. Los sistemas de videovigilancia de la zona captaron los últimos momentos de la ciudadana.

Los documentos fílmicos muestran el evidente deterioro físico que padecía la paciente al salir del local. La mujer manifestaba asfixia severa y debió ser cargada por dos colaboradores del establecimiento.

La persona afectada fue ingresada al automóvil que hoy se encuentra bajo estricta custodia de los peritos. Los analistas evaluaron minuciosamente gran cantidad de material audiovisual recopilado en la investigación.

El alto oficial Wharlinton Iván Gualdrón Gualdrón precisó que el éxito operativo demandó el examen de cien horas de grabaciones. El seguimiento abarcó las carreteras de cuatro departamentos del país.

Durante la sesión judicial del 21 de mayo, la Fiscalía reveló fotos inéditas del carro y los hallazgos de la inspección técnica. El procedimiento pericial quedó registrado formalmente bajo el radicado técnico número FPJ-12.

La actividad pericial comenzó el domingo 17 de mayo a las 09:46 de la mañana en el municipio de Los Patios. El vehículo permanecía en una vivienda de la urbanización La Campiña.

Los encargados de la diligencia ejecutaron un reconocimiento sistemático y detallado del automotor. La inspección se ejecutó siguiendo el sentido de las manecillas del reloj para asegurar la recolección probatoria.

Los peritos emplearon reactivos fluorescentes sobre la estructura externa de la carrocería del carro. Mediante este método lofoscópico descubrieron un fragmento de huella dactilar en la ventanilla trasera derecha.

El interior del vehículo resguardaba múltiples elementos biológicos pertenecientes a los involucrados en la conducta punible. Los técnicos dividieron estratégicamente la cabina del carro por cuadrantes para su procesamiento.

¿Qué había en el carro del caso de Yulixa Toloza?

A continuación, se detalla la lista de las evidencias materiales recolectadas por los peritos en la inspección:

Una tarjeta de conexión telefónica SIM de color rojo perteneciente a la compañía Claro, ubicada en la bandeja superior del panel de instrumentos.

Un segmento de fibra capilar humana recolectado sobre la tapicería de la silla trasera del lado del copiloto.

Un fragmento de cabello hallado sobre el tapete inferior correspondiente a la zona del asiento del copiloto.

Una muestra de cabello encontrada en la alfombra protectora de la zona del baúl del carro.

Un recibo comercial de venta a nombre de Torres Sarmiento Edinson José expedido por el establecimiento ‘Talleres el Norte’.

Comprobantes impresos (17) en papel térmico de firmas de recaudo como Efecty, Redeban y Wompi en una bolsa.

Una huella dactilar fijada en el vidrio exterior de la puerta trasera derecha del automotor de color gris.

La fiscal asignada al caso resaltó la relevancia de los componentes biológicos encontrados en el carro. Las muestras contienen material genético celular, restos hemáticos y diversos fluidos corporales indispensables para el laboratorio.

El recibo comercial hallado en el baúl del automóvil posee fecha del 7 de mayo de 2026. Este papel vincula directamente al administrador del establecimiento médico con el automotor bajo análisis.

La bolsa de plástico negro ubicada en el piso delantero contenía también una tarjeta de presentación marcada como SANTY. Los elementos prueban la intención de los capturados de borrar los rastros.

La Fiscalía General de la Nación argumentó que existían directrices expresas para desmantelar totalmente el vehículo. La propietaria del negocio estético pretendía destruir el carro para evadir la acción penal.

Las imágenes anexas al reporte judicial muestran el inmueble donde los sospechosos ocultaban el carro. Los investigadores plasmaron en el informe fotográfico el estado de la guantera y el tablero del coche.

La delegada de la Fiscalía describió las alarmantes condiciones de salud de la víctima antes del traslado. La ciudadana presentaba somnolencia profunda, dolores intensos, debilidad física extrema y pérdida paulatina del conocimiento.

La condición médica de la paciente obligó a los implicados a subirla al automotor sin su consentimiento. La mujer se encontraba completamente incapacitada para mantenerse en pie por sus propias condiciones.

El recorrido del vehículo incluyó una detención de treinta minutos en inmediaciones del municipio de Apulo, Cundinamarca. En esa zona rural, los sospechosos ocultaron el cuerpo sin vida entre la vegetación.

Cometido el ocultamiento del cadáver, los autores materiales regresaron a la ciudad de Bogotá. El objetivo del viaje consistía en recoger a los hijos menores de edad de la pareja vinculada.

Posteriormente, la familia inició la huida coordinada hacia la zona fronteriza con la República de Venezuela. El supuesto cirujano, Eduardo David Ramos, tomó un rumbo diferente para eludir los controles policiales.

El investigado Ramos se dirigió hacia las instalaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado en el occidente de Bogotá. Allí abordó un vuelo comercial para abandonar de manera rápida el territorio de Colombia.

El ente acusador aportó comunicaciones electrónicas que evidencian las maniobras de engaño de María Fernanda Delgado. La mujer pretendía justificar el traslado del vehículo argumentando un proceso de mudanza hacia Venezuela.

La sospechosa gestionó el pago de 800.000 pesos por medio de un familiar cercano para los viáticos. El dinero cubría los gastos de transporte de los hombres encargados de recibir el automotor.

Las conversaciones revelan que la organizadora exigió a los conductores el uso obligatorio de tapabocas durante la operación. La medida buscaba evitar que los rostros de los operarios quedaran grabados en video.

Uno de los encargados cuestionó a Delgado por las alertas emitidas sobre la desaparición de la paciente. La mujer respondió con evasivas afirmando textualmente que el vehículo no presentaba ningún problema legal.

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