Sobre la tarde de este sábado 23 de mayo se presentó una emergencia en el Club el Nogal de Bogotá, luego de que un carro cayó desde el segundo piso del parqueadero. Dentro del vehículo de alta gama había un adulto mayor de 71 años, quien resultó afectado por el accidente.
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Según Caracol Radio, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional notificó que el hombre sufrió un trauma craneoencefálico leve y quedó con una herida abierta en la cabeza.
#BOGOTÁ| La Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional informó que la camioneta que cayó desde el segundo piso del Club El Nogal, en Bogotá, era conducida por un hombre de 71 años, quien resultó con un trauma craneoencefálico leve y una herida abierta en la cabeza.…Lee También
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— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) May 23, 2026
El abuelo habría perdido el control de su carro y chocó de frente contra una lámina de la fachada del club, la cual atravesó. El afectado cayó al vacío con automóvil y todo; el personal del recinto fue inmediatamente a socorrerlo con camillas y hasta una silla de ruedas.
El vehículo accidentado quedó volcado entre el andén y un jardín ubicado en la carrera Séptima con calle 78, además de los destrozos de la lámina y algunos ladrillos de las paredes. Al lugar llegaron rápidamente diferentes organismos para atender la situación.
Uno de esos fue el Cuerpo de Bomberos de Bogotá, que hizo maniobras para sacar al hombre de 71 años. Finalmente, lo sacaron del carro que tenía vidrios rotos y graves abolladuras; el herido recibió atención prehospitalaria y fue enviado desde una ambulancia a la Clínica del Country.
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