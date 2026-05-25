Quienes trabajamos todos los días en la intersección entre educación y tecnología en Colombia vemos una paradoja frustrante: una juventud ansiosa por salir adelante y un sector empresarial frenado porque no encuentra quién le resuelva sus retos digitales.

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Hace unas semanas, Bogotá dio un paso clave para entender esa desconexión con el lanzamiento del Observatorio de Talento Digital, una articulación entre la Alcaldía Mayor y GOYN, con ETB como aliado tecnológico. Más allá de un tablero de datos, esta herramienta pone evidencia sobre una conversación que el país llevaba años abordando desde la intuición.

Y los hallazgos deberían llamar la atención de todo el ecosistema educativo y empresarial.

Entre finales de 2025 e inicios de 2026, la ciudad registró 2.434 vacantes digitales frente a una oferta académica de 614 programas asociados a talento digital. Pero el problema no es de cantidad. Es de pertinencia.

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Hoy existe una desconexión entre la velocidad del mercado laboral y la velocidad con la que evolucionan muchos procesos formativos. Mientras las instituciones educativas describen currículos y asignaturas, el mercado exige habilidades, herramientas, experiencia aplicada y perfiles híbridos que cambian constantemente.

¿Dónde está hoy el “agujero negro” del talento digital?

Los datos muestran brechas especialmente críticas en áreas como UX y ciberseguridad. En Bogotá, los roles asociados a experiencia de usuario tienen más de 480 vacantes sin cubrir. En ciberseguridad, menos del 30 % de la demanda logra mitigarse y existen más de 200 vacantes universitarias vacías. Esto muestra que el mercado está evolucionando más rápido que la capacidad de formación especializada.

El caso de inteligencia artificial también deja una alerta importante: el problema no es la falta de interés en IA, sino la escasez de perfiles avanzados y especializados. El reciente Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA 2025) coincide en un aspecto preocupante: en América Latina estamos formando usuarios de IA mucho más rápido que creadores de IA.

Consumimos ChatGPT, Claude, Copilot o Gemini todos los días, pero todavía estamos lejos de formar masivamente a los ingenieros, científicos de datos y arquitectos tecnológicos que liderarán la próxima ola de innovación.

Yhay otra trampa silenciosa: la experiencia.

El 73% de la demanda digital en Bogotá exige perfiles con entre uno y tres años de experiencia. Es decir: el sistema les pide experiencia a jóvenes que todavía no tienen dónde adquirirla. El reto para universidades, empresas y plataformas EdTech será construir modelos más ágiles de práctica y aprendizaje aplicado que conecten formación con empleabilidad real.

El desafío es aún mayor porque el trabajo mismo está cambiando.

El Informe de Empleabilidad Tendencias 2026 de OBS Business School advierte que estamos entrando en una lógica de “trabajo pixelado”: roles fragmentados en micro tareas dinámicas que combinan capacidades humanas con inteligencia artificial.

Por eso hoy el mercado ya no busca perfiles rígidos. Busca profesionales híbridos y capaces de aprender constantemente: financieros que sepan Python, expertos en marketing que entiendan analítica de datos o diseñadores con pensamiento estratégico. A esto se suma el verdadero “oro” de la era digital: pensamiento crítico, resolución de problemas y adaptabilidad.

A pesar de este panorama, Colombia tiene una oportunidad enorme.

Mientras la escasez de talento asfixia al mundo (74% en promedio global) y golpea a países como Brasil con un 81%, Colombia mantiene una escasez del 59%. Este margen, sumado al aprendizaje autodidacta en el que los colombianos somos líderes regionales, nos da la posibilidad de convertirnos en uno de los grandes hubs de talento digital de América Latina.

El Observatorio ya nos dio información para tomar mejores decisiones. Ahora el reto es que universidades, empresas, gobiernos y plataformas EdTech trabajemos de manera más articulada para acelerar rutas de formación más ágiles, pertinentes y conectadas con el futuro del trabajo.

Porque el talento será el gran diferenciador competitivo de los países en la próxima década.

Y Colombia todavía está a tiempo de liderar esta transformación.

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Sobre Carolina González Tabares, experta reconocida en América Latina en estrategias de impacto social, IA + Educación, aprendizaje permanente (Lifelong Learning) e innovación.

Lideró el primer sistema de medios digitales del Gobierno de Colombia y creó la primera plataforma de educación basada en IA para el desarrollo de competencias profesionales.

Conferencista y TED Speaker, impulsa la educación como motor de equidad, felicidad y progreso.

felicidad y progreso. Actualmente se desempeña como Gerente de Nuevos Negocios EdTech en ETB.

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