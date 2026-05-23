Actualmente, renovar un celular no es una tarea sencilla en Colombia, ya que hay varios equipos que superan los cinco millones de pesos y eso es un valor bastante alto teniendo en cuenta la actu alidad económica del país.

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De hecho, muchas personas no tienen este dinero y por eso usan el mismo equipo durante muchos años hasta que se acaben, mientras que otros simplemente deciden endeudarse para renovar sus equipos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que se aproxima el pago de la prima y demás, algunos comercios están rebajando sus equipos en un gran porcentaje para que sea un poco más sencillo pagarlos poco a poco.

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Descuentos en iPhone, Motorola y más

Uno de esos establecimientos es Olímpica, que publicó en su página web varios descuentos muy importantes, destacando que aparece, por ejemplo, el iPhone 17 Pro, que es el último lanzamiento de la marca Apple.

Por ejemplo, el iPhone 17 Pro, tanto en color blanco como en color naranja, uno de los más apetecidos a nivel mundial, tiene un costo original de 9’239.000 pesos, según la compañía, pero tiene una rebaja del 29 % y por eso queda en 6’496.900 pesos.

Por otro lado, también aparece el iPhone 13 y el 14, que si bien tiene ya unos años, igual está rebajado en 62 % y por eso queda en 1’500.000 pesos, recordando que su valor original está en casi 4’000.000 de pesos.

Ya en otras marcas, aparece el Motorola G05 Rojo de 128 GB, que antes costaba 699.000 pesos, pero está rebajado en un 42 % y por eso queda en 405.942 pesos.

Finalmente, si la marca de su preferencia es Samsung, está el A56 gris de 256 GB de memoria, que tiene un valor original de 2’459.9000 pesos, pero tiene un descuento de hasta el 41 % con la tarjeta y por eso queda en apenas 1’451.341 pesos.

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Cabe destacar que Olímpica no publicó las fechas en las que se mantendrán estas promociones, pero normalmente son hasta agotar unidades y por eso si cree que es buen momento para renovar su equipo, es mejor que lo haga pronto antes de que pierda la oportunidad.

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