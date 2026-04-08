Samsung está considerando una de las mayores modificaciones en su estrategia de ‘smartphones flagship’ en años. Según un reporte del medio coreano ETNews, la compañía surcoreana planea lanzar cuatro modelos en la serie Galaxy S27, que se espera para inicios de 2027: el Galaxy S27 estándar, el S27+, un nuevo Galaxy S27 Pro y el Galaxy S27 Ultra.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: OpenAI lanzó polémica idea: trabajar 4 días a la semana y pagar nuevos impuestos por usar la IA)

Esta expansión marca un cambio respecto a la fórmula tradicional de tres dispositivos (base, Plus y Ultra) que Samsung ha mantenido durante varias generaciones.

El Galaxy S27 Pro se posicionaría como un segundo modelo de gama alta, ubicado entre el S27+ y el S27 Ultra. Según las fuentes de la industria consultadas por el citado medio, este nuevo integrante compartiría “la mayoría de las tecnologías” del Ultra, pero con una diferencia clave: no incluiría soporte para el S Pen.

El lápiz digital se mantendría como característica exclusiva del modelo Ultra, tal como ha ocurrido en generaciones anteriores.

Entre las especificaciones ‘premium’ que el S27 Pro heredaría del Ultra destacan la Privacy Display, la innovadora tecnología de pantalla que debutó en el Galaxy S26 Ultra a inicios de 2026.

Esta función, desarrollada por Samsung, utiliza una avanzada tecnología de panel para restringir la visibilidad de la pantalla desde ángulos laterales, protegiendo la información personal en lugares públicos sin necesidad de protectores externos.

Puede activarse manualmente, por aplicación o de forma automática, y representa uno de los avances más destacados en privacidad de la actual generación ‘flagship’.

Además, reportes indican que el Pro podría incorporar la cámara principal de 200 MP que se espera en el S27 Ultra, así como otras características de alto nivel en procesamiento y fotografía. Sin embargo, detalles específicos como el tamaño exacto de la pantalla aún no han sido confirmados.

¿Por qué ahora un cuarto modelo?

Según ETNews, esta decisión responde en parte a la estrategia de Apple, que desde hace años ofrece cuatro variantes en su línea iPhone (dos modelos estándar y dos Pro/Pro Max).

Samsung ya experimentó brevemente con cuatro dispositivos en la serie S25, incorporando el Galaxy S25 Edge centrado en un diseño ultradelgado, pero finalmente regresó a tres modelos en la S26. El rumor de un “S26 Pro” circuló el año pasado, pero nunca se materializó.

Ahora, para la S27, la compañía parece decidida a ampliar su portafolio ‘premium’ con un dispositivo que ofrezca una experiencia cercana al Ultra a un precio presumiblemente más accesible y, posiblemente, en un formato más compacto.

Al eliminar el espacio interno requerido por el S Pen, Samsung podría optimizar el diseño del S27 Pro para incluir una batería de mayor capacidad o mejorar otros componentes, aunque esto aún es especulación.

El objetivo, según observadores de la industria, es ofrecer más opciones a los consumidores que buscan prestaciones ‘flagship’ sin el tamaño o el costo completo del Ultra, ni la necesidad del lápiz digital.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.