El regreso de los auriculares con cable, que durante años parecían relegados por el auge de la tecnología inalámbrica, se ha convertido en una tendencia global inesperada en 2026. Lo que antes se veía como un retroceso tecnológico ahora es interpretado por muchos consumidores como una decisión práctica y, en algunos casos, hasta cultural.

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Este fenómeno ha tenido un impulso importante en Estados Unidos, donde usuarios de distintas generaciones están dejando de lado los dispositivos Bluetooth para volver a opciones más simples, recogió BHInfo.

Las razones no son menores: preocupaciones por la calidad del sonido, la duración limitada de la batería y una creciente insatisfacción con la saturación tecnológica han influido directamente en este cambio de comportamiento.

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Los datos respaldan esta tendencia. Según cifras de la firma Circana, recogidas por BBC Future, tras cinco años de caídas continuas, las ventas de auriculares con cable repuntaron en la segunda mitad de 2025. Incluso, durante las primeras seis semanas de 2026, estos dispositivos registraron un aumento cercano al 20 % en ingresos.

Este crecimiento resulta particularmente llamativo si se tiene en cuenta que, durante la última década, fabricantes como Apple impulsaron la eliminación del tradicional puerto de 3,5 mm en sus teléfonos, lo que obligó a los usuarios a migrar hacia adaptadores o soluciones inalámbricas.

Sin embargo, pese a estas barreras, los consumidores han encontrado la forma de mantener el uso de auriculares con cable, destacando su confiabilidad frente a sistemas que dependen de la batería o del emparejamiento digital.

La calidad y la simplicidad pesan más

Uno de los principales factores detrás del regreso de estos dispositivos es la percepción de una mejor calidad de sonido. A diferencia de los auriculares Bluetooth, que suelen comprimir el audio, los modelos con cable ofrecen una transmisión más directa y estable.

A esto se suma un aspecto clave: la practicidad. Los usuarios valoran cada vez más el hecho de no tener que preocuparse por cargar baterías o enfrentar problemas de conexión. En un contexto donde la tecnología es cada vez más compleja, la posibilidad de “conectar y usar” se ha convertido en un valor diferencial.

Medios especializados han señalado que este cambio también está ligado a una especie de fatiga digital. La dependencia constante de dispositivos inteligentes, aplicaciones y actualizaciones ha llevado a algunos consumidores a buscar alternativas más sencillas y tangibles en su vida cotidiana.

Pero el fenómeno no se explica únicamente desde lo técnico. Los auriculares con cable también han ganado terreno en el ámbito cultural y estético. Su presencia en redes sociales ha crecido de manera significativa, impulsada por celebridades e ‘influenciadores’ que los han convertido en un accesorio de moda.

Este componente visual ha sido clave para que las nuevas generaciones adopten dispositivos que, hasta hace poco, parecían obsoletos.

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