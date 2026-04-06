WhatsApp continúa ajustando su plataforma para mejorar la experiencia de comunicación entre usuarios, y una de las novedades más recientes apunta directamente a uno de los problemas más comunes en las llamadas: el ruido de fondo.

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La aplicación de mensajería trabaja en una función de cancelación de ruido que promete hacer más claras las conversaciones tanto en llamadas de voz como en videollamadas.

La herramienta aún no está disponible para todos los usuarios, pero ya fue detectada en versiones beta recientes de la app, según recoge TN, lo que confirma que su desarrollo está en marcha y que podría llegar en futuras actualizaciones oficiales.

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De acuerdo con reportes de medios especializados, la función fue vista en la versión beta de WhatsApp para Android 2.26.14.1, actualmente en manos de evaluadores.

El objetivo principal de esta novedad es reducir los sonidos externos que suelen interferir en las llamadas, como el tráfico, el viento o conversaciones cercanas.

En la práctica, el sistema identificaría estos ruidos y los filtraría en tiempo real, priorizando la voz del usuario para que la comunicación sea más clara incluso en entornos ruidosos.

Esta mejora responde a una de las críticas más frecuentes de los usuarios: la calidad del audio en llamadas, especialmente cuando se hacen desde lugares con mucho ruido ambiental.

¿Cómo funcionaría la cancelación de ruido?

La herramienta operará automáticamente durante las llamadas, aunque los usuarios también tendrán la opción de desactivarla manualmente desde el menú correspondiente.

Además, la función estaría activada por defecto tanto en llamadas de voz como en videollamadas, lo que facilitaría su uso sin necesidad de configuraciones complejas.

Otro punto clave es que el procesamiento del audio se hará directamente en el dispositivo, lo que permitiría mantener intacto el cifrado de extremo a extremo, uno de los pilares de seguridad de WhatsApp.

Esto significa que, aunque la aplicación intervenga el sonido para mejorar la calidad, la privacidad de las conversaciones no se vería comprometida.

Por ahora, la cancelación de ruido no tiene fecha oficial de lanzamiento global. Como ocurre con otras funciones de WhatsApp, primero se prueba en versiones beta para recoger opiniones y detectar posibles fallas antes de su despliegue masivo.

En ese sentido, su llegada dependerá del rendimiento que tenga durante estas pruebas y de la respuesta de los usuarios que ya tienen acceso anticipado.

WhatsApp sigue apostando por mejorar las llamadas

La incorporación de esta tecnología se suma a otros esfuerzos recientes de la plataforma por fortalecer sus funciones de comunicación, especialmente en el apartado de llamadas y videollamadas.

En los últimos meses, la aplicación ha explorado mejoras como la integración de llamadas en su versión web y nuevas herramientas para optimizar la experiencia del usuario, lo que evidencia una apuesta clara por competir con otras plataformas de comunicación más robustas.

La cancelación de ruido, en particular, podría marcar una diferencia importante en el uso cotidiano de WhatsApp, sobre todo en contextos donde el ruido ambiental dificulta la comunicación, como calles concurridas, transporte público o espacios abiertos.

Aunque todavía no está disponible para todos, la función de cancelación de ruido representa un paso más en la evolución de WhatsApp hacia una plataforma más completa y eficiente.

De confirmarse su implementación global, los usuarios podrían experimentar llamadas más nítidas y fluidas, reduciendo una de las principales barreras en la comunicación digital: el ruido externo.

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