Un curioso momento ocurrido durante la misión Artemis II llamó la atención de miles de usuarios en redes sociales: un objeto muy similar a un frasco de Nutella apareció flotando dentro de la nave, en plena transmisión desde el espacio.

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La escena, breve pero llamativa, se volvió viral y abrió preguntas sobre si se trataba de publicidad encubierta o simplemente de un elemento cotidiano dentro de la cápsula.

El hecho se produjo mientras los astronautas hacían maniobras dentro de la nave Orion, durante uno de los momentos más seguidos de la misión. En las imágenes difundidas por la propia transmisión oficial, se observa cómo un pequeño recipiente cruza frente a la cámara en condiciones de microgravedad, girando lentamente.

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Lo que más llamó la atención fue su apariencia: una etiqueta que muchos usuarios identificaron de inmediato como la de la popular crema de avellanas.

Acá, el video de lo sucedido:

#NEWS 🚨: Watch as a random jar of Nutella photobombs the Artemis II livestream pic.twitter.com/MpVsHoWmPy — Latest in space (@latestinspace) April 6, 2026

El clip fue replicado por múltiples medios internacionales y rápidamente se difundió en plataformas como X. Algunos usuarios interpretaron la escena como una curiosidad sin mayor relevancia, mientras que otros plantearon teorías sobre una posible estrategia de posicionamiento de marca en uno de los eventos científicos más importantes del año.

Sin embargo, no hay evidencia de que se tratara de publicidad. De hecho, reportes recogidos por portales internacionales señalan que desde la Nasa se descartó cualquier tipo de acuerdo comercial relacionado con la aparición del objeto en la cápsula.

En este tipo de misiones, la alimentación de los astronautas está cuidadosamente diseñada. Los productos deben cumplir condiciones específicas para evitar riesgos dentro de la nave, como la generación de residuos flotantes o contaminación. Por eso, aunque los alimentos dulces o pastosos sí están permitidos, suelen presentarse en empaques especiales.

Alimentación en el espacio: más flexible de lo que parece

La escena también despertó interés sobre qué comen realmente los astronautas. Aunque durante décadas la comida espacial fue asociada con tubos o preparaciones deshidratadas, hoy en día existe una mayor variedad de opciones.

Las agencias espaciales han avanzado en el desarrollo de alimentos más cercanos a los que se consumen en la Tierra, siempre adaptados a las condiciones del espacio.

De acuerdo con reportes de medios internacionales, los sabores intensos suelen ser preferidos en órbita, debido a que los cambios fisiológicos que experimenta el cuerpo pueden afectar la percepción del gusto. En ese sentido, productos dulces o con alto contenido de sabor, como las cremas untables, podrían tener cabida dentro del menú autorizado.

Pese a la viralidad del momento, no hay indicios de que la aparición del objeto haya sido planificada con fines comerciales. La propia Nasa ha reiterado en otras ocasiones que sus misiones no incluyen publicidad de marcas dentro de las naves, especialmente en transmisiones oficiales.

Lo cierto es que, más allá de si se trataba o no de un frasco de Nutella, el episodio dejó una imagen curiosa que acercó aún más la misión Artemis II al público general.

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