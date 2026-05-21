Aunque los celulares se han convertido en una herramienta casi indispensable para trabajar, estudiar y entretenerse, los computadores portátiles siguen teniendo un papel clave en la vida diaria, especialmente para quienes necesitan hacer múltiples tareas, editar contenido, asistir a reuniones virtuales o trabajar durante largas jornadas.

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En medio de esa necesidad de movilidad y rendimiento, la compañía Asus anunció la llegada a Colombia de un nuevo equipo que llama la atención por una característica poco común en laptops de gran tamaño: su peso ultraliviano.

Se trata de la nueva Asus Zenbook A16, un computador portátil de 16 pulgadas que pesa apenas 1.2 kilogramos, una cifra que incluso está por debajo de varios modelos tradicionales de 14 pulgadas. El lanzamiento refleja una tendencia cada vez más marcada en el mercado tecnológico: ofrecer equipos más grandes y potentes sin sacrificar comodidad para el transporte diario.

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La compañía explicó que este modelo fue desarrollado pensando en usuarios que trabajan desde distintos lugares y necesitan rendimiento constante sin cargar dispositivos pesados. El equipo incorpora un chasis fabricado en Ceraluminum, un material que busca reducir peso sin afectar la resistencia del computador.

Otro de los aspectos que sobresale es la apuesta por la inteligencia artificial integrada directamente en el dispositivo. La portátil funciona con el procesador Snapdragon X2 Elite Extreme de 18 núcleos, desarrollado por Qualcomm, y cuenta con herramientas enfocadas en productividad y creación de contenido mediante IA.

Entre las funciones que incorpora están sistemas para encontrar archivos rápidamente, edición inteligente de imágenes y herramientas de asistencia con Copilot+, tendencia que varias marcas tecnológicas han comenzado a implementar en sus nuevos equipos.

Además del rendimiento, el fabricante destacó que la autonomía de batería supera las 21 horas, un punto relevante para usuarios que pasan gran parte del día fuera de casa u oficina. También incluye pantalla OLED 3K de 120 Hz, seis altavoces con tecnología Dolby Atmos y puertos integrados que eliminan la necesidad de usar adaptadores externos.

Computadores siguen siendo claves pese al auge de los celulares

Aunque muchas tareas cotidianas hoy se hacen desde un teléfono, expertos del sector tecnológico coinciden en que los computadores continúan siendo fundamentales para actividades que requieren productividad prolongada, mayor capacidad multitarea o programas especializados.

Diseño gráfico, edición de video, programación, manejo de grandes bases de datos o incluso jornadas extensas de estudio y teletrabajo siguen dependiendo en gran medida de ‘laptops’ y computadores de escritorio. Por eso, buena parte de las marcas tecnológicas está enfocando sus nuevos lanzamientos en equipos más ligeros, con mayor autonomía y herramientas de inteligencia artificial.

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La nueva Zenbook A16 ya está disponible en Colombia con un precio cercano a los 9’800.000 de pesos, dentro del segmento de portátiles de alta gama.

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