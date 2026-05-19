Google aprovechó su conferencia anual Google I/O 2026 para anunciar una transformación profunda en sus productos, especialmente en el buscador, que ahora estará más enfocado en inteligencia artificial y agentes capaces de ejecutar tareas automáticamente.

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(Vea también: Google sorprende con cambio (muy pedido) en su modelo de IA, Gemini; cualquiera podrá usarlo)

Durante el evento, el CEO de Alphabet y Google, Sundar Pichai, aseguró que la compañía entra en una nueva etapa tecnológica en la que la IA dejará de limitarse a responder preguntas para convertirse en una herramienta que actúa en segundo plano por los usuarios.

Según explicó la compañía, estos nuevos agentes de IA podrán buscar información, hecer reservas, completar tareas y asistir a las personas de manera más autónoma.

Gemini 3.5 será clave en nueva estrategia de Google

Uno de los anuncios más importantes de Google I/O 2026 fue la llegada de Gemini 3.5, la nueva generación de modelos de inteligencia artificial de la empresa.

Google informó que Gemini 3.5 Flash será desde ahora el modelo predeterminado en la aplicación Gemini y en el nuevo modo IA del buscador, mientras que Gemini 3.5 Pro llegará el próximo mes.

Además, la tecnológica presentó Gemini Omni, un modelo multimodal capaz de crear y editar videos mediante conversaciones que combinan texto, imágenes, audio y clips de video.

La herramienta estará disponible para usuarios de Google AI Pro y Ultra en plataformas como:

YouTube Shorts

YouTube Create

Google Flow

La aplicación Gemini

Con estos anuncios, Google busca competir en un mercado cada vez más dominado por herramientas de IA generativa.

Google también mostró avances en Android XR y gafas inteligentes

Otro de los anuncios destacados fue el avance de Android XR, la apuesta de Google por experiencias de realidad extendida apoyadas con inteligencia artificial.

La empresa confirmó que trabaja junto a Samsung, Gentle Monster y Warby Parker en el desarrollo de nuevos lentes inteligentes que llegarían más adelante este año.

Según Google, estos dispositivos buscarán integrar experiencias inmersivas y asistentes de IA directamente en la vida cotidiana de los usuarios.

Los anuncios hechos durante Google I/O 2026 muestran cómo la inteligencia artificial se convirtió en el centro de la estrategia de la compañía para transformar la búsqueda de información, la creación de contenido y la interacción digital de millones de personas en el mundo.

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